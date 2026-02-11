고향에 머물수록 계층 이동은 먼 꿈

지방에서 태어나 고향에 남은 저소득층 청년들이 ‘가난의 대물림’을 겪을 가능성이 과거보다 커진 것으로 조사됐다. 수도권 대학과 지방 거점대학 졸업생 간 소득 격차도 50대에는 거의 없으나 30대로 갈수록 점점 벌어진 것으로 나타났다.



한국은행은 11일 이런 내용을 담은 ‘지역간 인구이동과 세대간 경제력 대물림’ 보고서를 발표했다.

보고서에 따르면 비수도권에서 태어나 고향에 남은 청년(1986∼1990년생)의 경우 부모가 소득 하위 50%이면 본인도 하위 50%에 머물 확률이 80.9%에 달했다. 40·50대인 1971∼1985년생에서는 이 비율이 58.9%로 상대적으로 낮았다. 이들이 소득 상위 25%로 진입할 확률도 이전 세대는 12.9%(1971∼1985년생)였으나 최근에는 4.3%(1986∼1990년생)로 급감했다.

부모소득 하위 50%면서 비수도권 대학을 나온 경우 40·50대는 소득백분위가 54.5%였으나 1986∼1990년생은 39.8%로 더 가난해졌다. 반면 지방에서 부모소득 상위 50%인 이들이 수도권 대학에 진학한 경우 40·50대는 소득백분위가 61.5%였으나 1986∼1990년생은 66.5%로 좀더 부유해졌다. 소득백분위는 100%를 기준으로 비슷한 연령끼리 소득이 높은 순서대로 줄세운 값이다.

채용박람회를 찾은 구직자들이 채용공고 게시대를 살펴보고 있다. 연합뉴스

정민수 한은 지역경제조사팀장은 “비수도권에서 기회의 불평등과 집단 간 경제력 격차 확대가 우리나라 전반적 대물림 심화에 기여했을 것”이라고 말했다.



지방대 경쟁력 약화도 뚜렷했다. 50대에서는 비수도권에서 태어나 거점도시 대학을 나온 이들과 수도권대 졸업생의 소득백분위가 각각 61.7%, 62.3%로 비슷했다. 반면 30대에서는 수도권대 졸업생(61.8%)의 소득이 지역 거점도시대 졸업생(53.3%)보다 훨씬 높았다.



보고서는 이런 문제를 해결하려면 ‘용이 될 재목이 강으로’ 가도록 돕고 근본적으로는 ‘지역의 작은 개천을 큰 강으로’ 탈바꿈시켜야 한다고 지적했다. 이를 위해 지방 저소득 학생이 서울 상위권대에 갈 수 있도록 ‘지역별 비례선발제’를 도입해야 한다고 제안했다.



아울러 과감한 공공투자로 소수의 비수도권 거점대학이 특정 분야만이라도 서울 상위권대에 준하는 경쟁력을 갖추도록 하자고 주장했다. 거점도시 집중투자 역시 필수라고 제언했다. 거점도시는 지방 소멸을 막기 위해 2∼6개 지역을 집중 개발해야 한다며 한은이 제시한 개념이다.



보고서는 “최근 논의되는 행정구역 통합 등도 거점도시의 위상을 제고하는 방향으로 추진될 필요가 있다”고 밝혔다.

