전북대, 채용 보장형 ‘계약정원제’ 산학 프로젝트 본격 가동

전북대학교가 방위산업 분야 산업 현장 맞춤형 전문 인력 양성을 위한 계약 정원제 산학 프로젝트에 본격 착수했다.

전북대는 지난해 20여개 방산기업과 협력해 계약 정원제 석사과정 25명 정원의 계약학과를 신설한 데 이어, 최근 산학 프로젝트 기획을 위한 워크숍을 열고 사업 추진에 속도를 내고 있다고 11일 밝혔다.

전북대학교 전경.

계약 정원제는 기업과의 사전 채용 협약을 바탕으로 학생들이 2년간 석사과정을 이수한 뒤 협약 기업에 입사하는 채용 보장형 인재양성 프로그램이다. 대학은 기업 수요를 교육과정과 연구 과제에 반영하고, 기업은 교육 단계부터 참여해 현장 투입이 가능한 전문 인력을 확보하는 구조다.

전북대는 이를 위해 지난 5일부터 6일까지 우주항공AI 첨단 방산 융합교육산업단 주관으로 워크숍을 개최했다. 행사에는 우주항공, 인공지능, 첨단 바이오 등 국가전략 기술 분야를 중심으로 12개 첨단 방위산업 기업 관계자와 참여 학생, 지도교수, 운영위원, 전문 기관 관계자 등이 참석했다. 참석자들은 산학 프로젝트를 통한 실질적 성과 창출과 채용 연계라는 공동 목표에 공감대를 형성했다.

배준수 전북대 우주항공AI 첨단 방산 융합교육사업단장은 “계약 정원제는 대학의 교육 역량과 기업의 인재 수요를 유기적으로 연결하는 혁신적인 산학협력 모델”이라며 “학생들에게는 안정적인 취업 기회를 제공하고, 기업에는 맞춤형 전문 인력을 공급하는 구조인 만큼 긴밀히 협력할 계획”이라고 말했다.

