전북교육청, 교육공무직원 237명 공채

전북도교육청이 올해 7개 직종에 대한 교육공무직원 237명을 공개 채용한다.

전북교육청은 교무실무사와 조리실무사, 특수교육지도사 등 학교 현장에 필요한 인력을 충원하기 위해 교육공무직원을 공개 채용한다고 11일 밝혔다.

직종별 채용 인원은 교무실무사 15명, 조리실무사 162명, 특수교육지도사 30명, 늘봄실무사 21명, 교육복지조정자 1명, 교육복지사 7명, 위(Wee)센터 임상심리사 1명 등이다.

응시 원서 접수는 오는 23일부터 26일까지 온라인 교직원 채용 시스템을 통해 진행한다. 특히 올해부터는 원서 접수 단계에서 응시 자격과 가점 관련 증빙서류를 반드시 시스템에 등록해야 하므로, 응시자는 접수 기간 전 필요한 서류를 미리 준비해야 한다. 온라인 접수가 어려운 응시자를 위해 14개 시·군 교육지원청과 도교육청에서 원서 제출 지원 서비스도 제공한다.

전북교육청 관계자는 “이번 채용은 기관 신설과 퇴직자 발생에 따른 결원을 고려해 학교 현장에 필요한 인력을 적정 규모로 지원하기 위한 것”이라며 “학교 현장의 인력 공백을 최소화하고 필요한 인력이 적기에 배치될 수 있도록 채용 절차를 차질 없이 추진할 계획”이라고 말했다.

