“보안 걱정 끝”…삼성 2026년형 ‘비스포크 AI 스팀’ 로봇청소기 출시

삼성전자가 인공지능(AI) 비전 기술과 보안에 초점을 맞춘 로봇 청소기 신제품을 공개했다.

삼성전자 한국총괄 임성택 부사장이 2026년형 '비스포크 AI 스팀' 로봇청소기의 출시를 알리고 있다. 삼성전자 제공

삼성전자는 11일 서울 서초구 삼성 강남에서 미디어 브리핑을 열고 2026년형 ‘비스포크 AI 스팀’ 로봇청소기를 공개했다.

이번 신제품은 강력한 흡입력과 AI 기반 고도화된 주행 성능, 독보적인 스팀 살균 기능에 강력한 보안 솔루션까지 고객이 안심하고 사용할 수 있는 성능과 기능을 두루 갖췄다.

가장 눈에 띄는 건 강력한 보안이다. 이번 신제품은 한층 강화된 삼성전자의 독보적인 보안 솔루션 ‘녹스 매트릭스(Knox Matrix)’와 ‘녹스 볼트(Knox Vault)’가 새롭게 탑재됐다.

녹스 매트릭스는 트러스트 체인(Trust Chain) 기술을 기반으로 스마트폰이나 가전 등 스마트싱스로 연결된 기기들이 서로의 보안 상태를 모니터링하고 위협을 감지해 자동으로 차단하는 기능이다. 민감한 개인정보인 비밀번호나 인증번호, 암호화 키 등 민감한 개인정보를 하드웨어 보안 칩에 별도 보관해 안전하게 보호한다.

청소 후의 위생 관리도 간편해졌다. ‘스팀 청정스테이션’은 100℃의 스팀으로 물걸레 표면의 세균을 99.999% 살균하고 냄새까지 제거해 물걸레를 위생적으로 관리한다.

물걸레 세척판의 먼지와 오염물을 자동으로 제거하는 ‘셀프 클리닝 세척판’도 새롭게 적용됐다. 특히 물통을 채우거나 비울 필요 없는 '자동 급배수' 모델을 갖춰 한층 더 편리한 청소 경험을 제공한다.

설치 및 AS 서비스도 대폭 강화했다. 삼성전자는 전국 117개 서비스센터에 로봇청소기 전문 인력을 배치해 업계 최대 규모의 AS망을 구축했다. 특히 ‘자동 급배수’ 모델 구매 시 가구장 리폼부터 설치, 추후 원상 복구까지 지원하는 ‘원스톱 시공 서비스’를 제공한다.

삼성전자가 한국 가정에 최적화된 2026년형 '비스포크 AI 스팀' 로봇청소기를 출시했다. 삼성전자 제공

삼성전자는 11일부터 다음 달 2일까지 전국 삼성스토어와 삼성닷컴, 네이버 온라인 매장에서 ‘비스포크 AI 스팀 울트라’ 모델의 사전 판매를 실시한다. 사전 구매한 고객에게는 12만 원 상당 액세서리 키트 등 다양한 혜택을 제공한다.

임성택 삼성전자 한국총괄 부사장은 “이번 신제품은 흡입력과 위생 솔루션 등 로봇청소기가 갖추어야 할 핵심 기능을 강화하는 한편, 강력한 보안으로 고객의 불안을 근본적으로 해소하는 K-로봇청소기” 라며 “믿고 맡길 수 있는 삼성전자만의 안심 서비스로 로봇청소기 시장의 주도권을 확보할 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지