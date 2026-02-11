[속보] “李대통령, 격노하시는 스타일 아냐”…강훈식, ‘與 특검 추천’ 논란 일축

강훈식 청와대 비서실장은 11일 ‘2차 종합특검’ 여당 추천 후보 논란에 관해 “(이재명 대통령이) 격노하신 적은 없다”고 밝혔다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 11일 충북 충주시 충주시건강복지타운 내 그냥드림 코너를 방문해 운영 현황을 점검하고 있다. 충주=뉴시스

강 실장은 이날 오후 춘추관에서 브리핑을 통해 ‘더불어민주당의 2차 종합 특검 추천과 관련해 이 대통령이 격노했다는 보도가 있었다’는 질의에 “격노라고 일부 보도가 나와서 당황스럽다”며 이같이 말했다. 그는 “(이 대통령은) 격노를 잘하시는 스타일도 아니다”라고 선을 그었다.

강 실장은 ‘이성윤 민주당 의원에 청와대가 부정적 의견을 전달했다’는 보도에 관해서는 “대통령의 인사 사안 특성상 사실관계를 조목조목 말하는 건 쉽지 않은 일”이라며 “통상적으로 당 추천 인사에 대해 후보자를 최종 통보받은 후 모든 절차가 진행된다”고 설명했다.

또 민주당과 조국혁신당 간 합당 문제에 대해서는 “통합에 대해서는 대통령의 오래된 지론이 있고, 참모들은 다 알고 있다”면서도 “양당 결정 사안이고, 청와대는 그 논의와 별도의 입장을 갖고 있지 않다”고 일축했다.

이어 “당에서 대통령과 청와대 뜻을 서로 이야기하는 것에 대해 대통령과 청와대 참모진은 경제 살리기, 민생 살리기, 외교, 대통령이 매일 이야기하는 부동산 문제와 주식시장 문제를 감당하기도 버겁다”면서 “청와대나 대통령의 뜻을 말할 때는 신중해 줄 것을 이 자리를 빌려 정중히 요청한다”고 덧붙였다.

