순천시·서울대 블루카본사업단·LG전자, ‘지속가능한 해양 생태계’ 구축 맞손

전남 순천시가 서울대학교 블루카본사업단, LG전자와 손잡고 순천만 갯벌을 기반으로 한 블루카본 생태계 조성에 나선다.

순천시는 11일 순천만습지에서 두 기관과 ‘블루카본 생태계 조성 및 탄소중립 공동 이행을 위한 업무협약’을 체결했다.

순천시가 11일 서울대학교 블루카본사업단, LG전자와 '블루카본 생태계 조성 및 탄소중립 공동 이행을 위한 업무협약'을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 순천시 제공

이번 협약은 세계적 해양생태 자원인 순천만 갯벌에 서울대의 과학적 검증 역량과 LG전자의 혁신 소재 기술을 접목해 기후위기 대응과 지역경제 활성화를 동시에 도모하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 이들 기관은 염생식물 군락지 조성, 갯벌 보전 등 블루카본 흡수원 확대 사업을 공동 추진한다. 블루카본은 갯벌과 해초지, 염습지 등 해양 생태계가 흡수·저장하는 탄소를 의미한다.

서울대 블루카본사업단은 탄소 흡수량 산정과 생태계 모니터링을 맡아 복원 사업의 과학적 타당성을 검증한다. LG전자는 해양 생태계 복원을 돕는 특수 유리 소재 ‘마린 글라스’를 활용해 복원 기술과 관련 자원을 지원한다.

순천시는 이를 통해 단순 복원을 넘어 데이터 기반의 탄소흡수원 관리 체계를 구축하고, 국제적 기후변화 대응 모델을 제시한다는 구상이다.

김영석 LG전자 HS기능성소재사업실장은 “보유한 혁신 기술을 통해 환경보호라는 사회적 책임을 실천하게 돼 뜻깊다”며 “순천시와의 협력을 계기로 ESG 경영을 더욱 강화하겠다”고 말했다.

노관규 순천시장은 “세계자연유산인 순천만 갯벌의 가치를 지키는 동시에 첨단 기술을 접목한 블루카본 사업으로 2050 탄소중립 실현을 선도하겠다”며 “이번 협력이 지역경제 활성화와 생태관광의 질적 성장으로 이어지길 기대한다”고 밝혔다.

한편, 세 기관은 협약의 실효성을 높이기 위해 실무협의체를 구성하고 향후 3년간 추가 사업 발굴 등 협력을 이어갈 계획이다.

