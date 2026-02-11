“이제 사랑보다는 사람을”…조인성이 멜로 선호하지 않는 이유

배우 조인성이 멜로 연기에 대한 생각과 나이차가 큰 로맨스 설정에 대한 부담을 털어놨다.

조인성은 11일 서울 종로구 삼청동의 한 카페에서 11일 개봉을 앞두고 있는 영화 ‘휴민트’ 관련 인터뷰를 진행했다.

류승완 감독의 연출작 ‘휴민트’는 러시아 블라디보스토크를 배경으로 서로 다른 목적을 지닌 인물들이 충돌하는 이야기를 그린 첩보 액션물이다. 조인성은 동남아에서 벌어진 국제 범죄를 추적하던 국정원 블랙 요원 조 과장을 연기했다.

조인성은 이번 작품에 전면적인 멜로 설정이 등장하지 않는 것에 대해 “요즘 나는 스스로가 멜로를 그다지 선호하지 않는다”고 말했다.

그는 “사랑도 중요한데, 사랑을 포함해서 사람이 궁금해진다. 사랑 하나에 집중하기보다는 사람을 그려보고 있다. 나이를 먹어서 그런지 내가 어떤 사람을 그리려 하는지에 대해 집중하게 된다. 최근 멜로를 찍은 게 없다. ‘무빙’ 때 한효주와 짧게 한 것이 다였다”고 밝혔다.

이어 “멜로도 어릴 때 많이 해봤다. 지금의 멜로는 또 다를 수 있겠으나, 한도초과다”라며 “멜로는 자기복제하기가 너무 쉽다. 자신의 매력을 많이 넣어야 해서 자아도취에 빠질 때도 많다. 그런 걸 배제하고 싶고 사람 자체를 많이 만들고 싶다. 그래서 영화를 하는 거다. 멜로는 드라마에서 할 가능성이 높지 않나”라고 설명했다.

나이차가 큰 상대 배우와의 로맨스 설정에 대한 생각도 밝혔다. 그는 “내 나이가 마흔 중반이 됐다. 나보다 열두 살 어린 친구와 붙여놓는 것도 사실 조금 그렇다. 거부감 드는 분들도 계실 것 아닌가”라며 “그게 나쁘다는 게 아니고, 솔직히 부담스럽다”고 털어놨다.

조인성은 최근 연기 목표에 대해 “대승적으로 사람을 그리는 것에 호감을 느낀다. 그런 캐릭터를 만나고 싶다”고 말했다. 이어 “멜로를 통해 젊은 스타가 많이 나오지 않나. 근데 거기에 내가 다시 들어갈 수는 없다. 그건 그들이 해야 할 몫”이라고 덧붙였다.

그러면서 “내가 다 해왔기 때문에 시시해서 안 한다는 게 아니다. 그들이 해야 할 몫이 있고, 나는 내가 해야 할 몫이 있다고 생각한다. 시의성을 다루면서 인간의 다양한 모습들을 그려내는 것이 작업 목표”라고 강조했다.

