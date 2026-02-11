예탁결제원 나눔재단, 설맞이 전통시장 장보기 3300만원 전달

한국예탁결제원 KSD나눔재단이 설을 맞아 대한적십자사에 3000여만원을 후원했다.

이순호 KSD나눔재단 이사장(왼쪽)과 박선영 대한적십자사 부산지사 사무처장이 후원금 전달 행사에서 기념 촬영을 하고 있다. 한국예탁결제원 제공

예탁원은 10일 부산 본사에서 전통시장 장보기 행사 후원금 3300만원을 대한적십자사 부산광역시지사에 전달했다고 밝혔다.

이번 후원은 부산지역 홀몸 어르신과 조손가정 등 사회적 배려계층 220가구에 명절 맞이 장보기 비용을 지원하고, 전통시장 및 지역경제 활성화에 기여하고자 마련됐다. 대상 가구에는 가구당 15만원 상당의 온누리상품권이 지급된다.

전통시장 장보기 행사는 설 연휴 전 부산지역 전통시장에서 개최될 예정이다. 대한적십자사 봉사원들이 수혜 대상자와 동행해 말벗이 되어주고 장보기를 돕는 방식으로 진행된다.

2011년부터 16년째 이어온 장보기 행사 후원은 예탁결제원이 본사를 부산으로 이전한 2014년 이후 설날에는 부산, 추석에는 서울에서 각각 실시해왔다. 지금까지 총 6000여 가구에 누적 7억6000만원을 지원하며 상생의 가치를 실천하는 대표적인 명절 사회공헌활동으로 자리 잡았다.

이순호 KSD나눔재단 이사장은 “우리 이웃들이 희망찬 새해를 맞이하시길 바란다”며 “앞으로도 지역사회에 힘이 될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

