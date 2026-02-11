넉살 "앨범 작업 몇년 째 거의 못해, 항상 은퇴 꿈꿔"…'3잡러'의 고충 토로

MBC '라디오스타'

래퍼 겸 방송인 넉살이 '3잡러'(가수, 유튜버, 애기 아빠)로서 고충을 토로한다.

11일 방송되는 MBC 예능프로그램 '라디오스타'에는 평론가 이동진, 번역가 겸 방송인 안현모, 과학자 궤도, 래퍼 넉살이 출연해 '투머치 TALK GPT' 특집으로 꾸며진다.

넉살은 이날 방송에서 담백하고 유쾌한 입담을 바탕으로 육아와 예능 활동으로 인해 전과 달라진 근황을 고백한다.

그는 "몇 년째 앨범 작업은 거의 못 하고 있다"며 음악은 뒷전이 된 애기아빠로서의 근황을 전한다. 슬하에 아들만 둘을 둔 넉살은 3살 첫째와 이제 4개월 된 둘째를 키우느라 아내와 함께 수면부족 상태로 "둘 다 좀비처럼 산다"고 고백해 시작부터 웃음을 안긴다.

그럼에도 성격이 전혀 다른 두 아들을 비교하고, 둘째 출산 전 성별을 잘못 알고 있었던 반전해프닝을 공개하며 '아들 바보'같은 면모도 드러낸다.

이어 그는 배우 박정민이 작품에서 랩하는 역할을 맡았을 때 자신을 모티브로 했다며, 직접 대면했던 일화도 밝힌다. 이와 함께 그는 수준급 랩 시범으로 래퍼의 '본업 모먼트'를 선보이며 단숨에 분위기를 반전시킨다.

현재 유튜버, 예능인, 육아인으로 살고 있지만 앨범작업도 다시 하고 싶다는 넉살의 이야기는 11일 오후 10시 30분 MBC '라디오스타'에서 방송된다.

