"북한선 집에서 쌍꺼풀 수술"…탈북 유튜버가 전한 '불법 성형' 실태

문준호 인턴 기자 = 탈북 유튜버 한송이가 북한 내부에서 이뤄지는 불법 성형 시술의 실태를 전했다.

탈북 14년 차인 한송이는 지난 10일 유튜브 채널 '전원주인공'에 공개된 '북한 기쁨조의 기본 조건' 영상에 출연했다.

탈북 유튜버 한송이가 북한 내 불법 성형 시술 실태를 주장했다. 유튜브 '전원주인공' 캡처, 뉴시스

영상에서 전원주는 한송이에게 "북한에서 예쁜 여자들은 무슨 일을 하느냐"고 물었다. 한송이는 "기쁨조로 뽑혀가기도 한다"며 "우리는 근처도 못 간다. 키가 165㎝는 돼야 한다"고 말했다.

전원주가 "기쁨조가 되려면 관문이 있느냐"고 묻자, 한송이는 "출신 성분이 중요하다"며 "아무리 키가 크고 예뻐도 부모가 북한에서 지주 계층으로 분류되는 집안이면 혁명 반동으로 낙인찍혀 갈 수가 없다"고 주장했다.

전원주가 "기쁨조 되려고 성형도 했느냐"고 묻자, 한송이는 "북한에 있을 때 이렇게 예쁘지 않았다. 한국에 오니까 피부과 다니고 리프팅도 하니 예뻐지더라"고 농담 섞인 답을 내놨다.

이어 전원주가 "북한에도 성형 수술이 있느냐"고 재차 묻자, 한송이는 "치아 교정이랑 쌍꺼풀을 한다"며 "한국은 성형외과나 피부과에서 하지만 북한은 집에서 한다"고 말했다.

그는 "집에서 수술을 해주는 여성이 있는데 10명 정도가 누워 있다"며 "한쪽은 찢고 한쪽은 묶는다"고 말했다. 또 "북한에서 쌍꺼풀 수술하고 온 분들 중에는 밤에 잘 때 눈을 다 감지 못하고 뜨고 자는 경우도 있다고 들었다"고 덧붙였다.

한편 2013년 탈북한 한송이는 채널A '이제 만나러 갑니다' 등에 출연하며 대중에게 이름을 알렸다.

