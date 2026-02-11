전북 도민 10명 중 8명 “우리 지역 안전”

전북 도민 10명 중 8명가량이 지역 치안 상태를 전반적으로 안전하다고 인식하는 것으로 나타났다.

전북경찰청이 11일 발표한 ‘전북경찰 치안정책 설문조사’ 결과에 따르면 조사 결과, 전체 응답자의 80%가량이 전북 지역의 치안 상태를 안전하다고 평가했다. 이번 조사는 도민의 체감 안전 수준과 치안 정책 수요를 파악하기 위해 지난달 5일부터 18일까지 2주간 온라인 방식으로 진행했으며, 도민 5275명이 응답에 참여했다. 응답자들은 전반적인 안전과 범죄 예방, 수사, 교통안전, 사회적 약자 보호 등 5개 분야에 대해 의견을 제시했다.

분야별로는 ‘전반적인 안전도’가 84.6%(5점 만점 기준 평균 4.16점)로 가장 높은 평가를 받았다. 이어 ‘범죄예방’ 78.5%(4.09점), ‘수사’ 77.6%(4.07점), ‘사회적 약자 보호’ 73.8%(3.97점), ‘교통안전’ 72.9%(3.92점) 순으로 나타났다.

도민들의 안전 인식은 구체적인 정책 요구로도 이어졌다.

범죄예방 분야에서는 주거 밀집 지역과 공원·산책로를 중심으로 폐쇄회로(CC)TV 등 방범 시설 확충과 순찰 강화가 가장 효과적인 대책으로 꼽았다. 112 신고 대응과 관련해서는 신속한 출동과 함께 적극적인 현장 조치의 중요성을 강조했다.

수사 분야에서는 공정성에 대한 신뢰를 바탕으로 한 적극적인 사건 해결과 수사 절차에 대한 친절한 설명이 필요하다는 의견이 많았다. 교통안전 분야에서는 개인형 이동장비(PM)와 이륜차를 주요 위험 요인으로 지목하며, 단속과 계도를 통한 교통질서 확립을 주문했다.

사회적 약자 보호와 관련해서는 가해자에 대한 엄정한 대응과 함께 피해자 안전 조치 확대, 법률·심리 상담과 스마트워치 지급 등 실질적인 지원 방안이 효과적이라는 평가가 나왔다.

경찰은 이번 설문조사에서 확인된 도민들의 요구를 분야별 세부 추진 과제로 선정해 치안 정책에 즉각 반영할 방침이다. 김철문 전북경찰청장은 “이번 설문조사를 통해 확인된 도민의 목소리를 현장 활동에 충실히 반영해 도민이 체감하는 안전한 전북을 만들 것”이라고 말했다.

