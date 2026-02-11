“올림픽 금메달 DNA라도 있는 건가”… 오누이가 함께 출전해 金 합작

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 남매가 금메달을 합작한 사례가 2개 종목에서 나와 세간의 관심을 끌고 있다.

먼저 스웨덴의 라스무스 브라노, 이사벨라 브라노 남매다. 두 사람은 11일(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초에서 열린 컬링 믹스더블 결승에서 미국의 코리 드롭킨, 코리 티시 조를 6-5로 물리치며 금메달을 목에 걸었다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 컬링 믹스더블 금메달리스트 이사벨라 브라노(왼쪽)와 라스무스 브라노. UPI연합뉴스

브라노 남매는 2024년 세계선수권에서도 이 종목 정상에 오른 강호다.

남매는 아버지 마츠 브라노의 권유로 컬링에 입문했다. 이후로도 아버지의 세밀한 지도를 받으며 세계 정상급 선수로 성장했다.

1994년생 라스무스는 2018 평창 동계올림픽 남자 단체전 은메달, 2022 베이징 대회 단체전 금메달에 이어 3회 연속 올림픽 메달리스트가 됐다.

이보다 3살 어린 이사벨라는 이번에 처음 올림픽 시상대에 섰다.

브라노 남매의 금메달은 그야말로 한 편의 영화였다. 두 사람은 이번 대회 예선에서 2승 3패로 부진한 성적이었다. 5승 4패 4위로 힘겹게 4강에 진출했으나, 뚝심을 발휘해 결국 최종 우승을 거머쥐었다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스키점프 금메달리스트 니카 프레브츠(왼쪽)와 도멘 프레브츠

이날 이탈리아 프레다초에서 열린 스키점프 혼성 단체전에서는 슬로베니아가 금메달을 획득했다. 슬로베니아는 1069.2점으로 여유 있게 우승했다. 2위 노르웨이가 1038.3점, 3위 일본은 1034.0점으로 슬로베니아와 꽤 격차가 있다.

4명으로 구성된 슬로베니아 팀에는 도멘 프레브츠, 니카 프레브츠 남매가 포함돼 있다.

오빠인 도멘은 자신의 첫 올림픽 메달을 금빛으로 장식했다. 동생 니카는 여자 노멀힐 은메달에 이어 이번 대회 두 번째 메달을 목에 걸었다.

프레브츠 집안은 유명한 ‘스키 점프’ 가문이다.

이들은 5남매인데 첫째인 페트르가 2022 베이징 대회 혼성 단체전 금메달, 라지힐 단체전 은메달, 2014 소치 대회에서 개인전 노멀힐 은메달, 라지힐 동메달을 각각 획득했다.

또 둘째 체네가 2022 베이징 대회에서 형인 페트르와 함께 라지힐 단체전 은메달을 합작했다.

여기에 셋째 도멘과 넷째 니카가 이번 대회 메달을 따내면서, 5남매 중 4명이 스키 점프로 올림픽 메달리스트가 됐다.

페트르는 현재 슬로베니아 대표팀 장비 담당을 맡고 있고, 스탠드업 코미디언이기도 한 체네는 이번 대회 TV 중계 마이크를 잡았다.

아버지가 가구 사업을 하면서 스키 점프 국제 심판 자격을 갖고 있다. 막내 에마만 스키 점프 선수가 아니라고 한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지