마지막회 나란히 시청?…'솔지5' 임수빈·박희선 현커 됐나

'솔로지옥5' 임수빈·박희선이 실제 연인으로 발전했을까.

두 사람은 10일 공개한 넷플릭스 솔로지옥5 11~12회에서 최종 커플이 됐다. 임수빈 소속사 관계자 A는 인스타그램에 두 사람이 마지막회를 보는 모습을 공개했다. 집에서 편안한 복장으로 TV를 보며 미소 짓고 있다.

영상에는 송승일이 "임수빈과 김민지가 천국도에서 한 침대를 썼다"고 언급하는 장면이 담겼다. 패널들이 "뭐야. 다 들리게 해놓고!"라고 지적하자, 박희선은 "그러니까 내 말이!"라며 공감했다. A가 "수빈아 한마디 해"라고 하자, 수빈은 "승일이 형 왜 그랬어요"라고 했다.

두 사람은 최종 선택 공개 전부터 '현커'(현실 커플) 의혹을 받았다. 박희선은 지난해 11월 SNS에 후드집업을 착용한 사진을 올렸다. 솔로지옥5에서 임수빈이 박희선에게 건넨 후드집업과 같은 제품으로 추정됐다. 온라인상에는 데이트 목격담도 올라왔다. 솔로지옥5 촬영 후 공개된 콘텐츠에서 임수빈이 네 번째 손가락에 반지를 착용한 모습이 포착됐는데, 커플링 의혹을 샀다.

박희선은 미국 케네기 멜론 대학교에 재학 중이다. 솔로지옥5 촬영 후 연세대와 서울대에 교환 학생을 신청, 임수빈과 장거리 연애를 극복하기 위해 '한국으로 오는 것 아니냐'고 추측했다.

솔로지옥은 커플이 되어야만 나갈 수 있는 외딴 섬 '지옥도'에서 펼치는 데이팅 쇼다. 시즌5에선 두 사람을 포함해 총 다섯 커플이 탄생했다. 김민지와 송승일, 최미나수와 이성훈, 이주영과 김재진, 김고은과 우성민 등이다.

