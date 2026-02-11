2월 1∼10일 수출 44.4% 증가…반도체 137.6% 급증

이달 초순(1∼10일) 한국 수출이 작년 같은 기간보다 40% 넘게 급증했다.



반도체 수출이 두 배 이상 늘면서 전체 수출에서 차지하는 비중도 3분의 1 수준으로 확대됐지만 승용차와 선박 수출은 줄었다.

11일 관세청에 따르면, 이달 1일부터 10일까지 수출액은 214억 달러로 작년 동기보다 44.4% 증가했다.



조업일수를 고려한 일평균 수출액은 28억5천만 달러로 34.8% 늘었다. 이달 1∼10일 조업일수는 7.5일로 작년보다 0.5일 많았다.



인공지능(AI) 수요 폭증에 따라 호조세를 보이는 반도체 수출이 137.6% 증가해 전체 수출 성장세를 이끌었다.



전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중도 31.5%로 12.3%포인트(p) 확대됐다.



석유제품(40.1%), 무선통신기기(27.9%) 등도 수출이 증가했다.



반면 승용차(-2.6%)와 선박(-29.0%)은 감소했다.



주요 수출 대상국별로는 중국(54.1%), 미국(38.5%), 베트남(38.1%), 유럽연합(12.2%), 대만(101.4%)등에서 모두 증가세였다.



미국의 경우 일평균으로 보면 29.3% 증가했다.



같은 기간 수입액은 207억 달러로 21.1% 증가했다.



품목별로는 반도체(32.2%)와 반도체 제조장비(69.1%) 등의 수입이 늘었다.



다만 원유(-19.7%)와 가스(-2.2%) 등이 감소하면서 원유·가스·석탄 등 에너지 수입액도 11.9% 줄었다.



국가별 수입은 중국(65.5%), 유럽연합(39.4%), 미국(4.0%), 일본(0.5%) 등에서 증가한 반면, 사우디아라비아(-30.3%) 등에서는 감소했다.



수출액이 수입액을 웃돌면서 무역수지는 6억 달러 흑자를 기록했다.

