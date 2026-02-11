광명시 “전통시장서 장 보고 최대 2만원 환급받으세요”

경기 광명시가 설 연휴를 앞두고 전통시장을 찾는 시민에게 최대 2만원 환급 혜택을 준다.

11일 광명시에 따르면 이번 행사의 대상은 10∼14일 지역 전통시장을 방문하는 시민이다.

광명시의 전통시장에서 장을 보는 시민들. 광명시 제공

광명전통시장과 광명새마을시장에서 당일 구매 금액의 최대 30%(2만원 한도)를 온누리상품권으로 돌려준다. 위축된 소비 심리를 회복하고 침체한 전통시장에 활력을 불어넣기 위해 마련됐다.

구매 금액이 3만4000원 이상 6만7000원 미만이면 1만원을, 6만700원 이상이면 2만원을 온누리상품권으로 환급받을 수 있다.

시장별로 환급 대상 품목은 다르다. 광명전통시장은 농·축·수산물 전 품목을 대상으로 환급하며, 광명새마을시장은 수산물 구매 시에만 환급한다.

행사 기간 중 당일 구매 영수증과 신분증 또는 휴대전화 등 본인 확인이 가능한 수단을 지참해 시장 내 고객 쉼터 등에 설치된 환급 부스를 방문하면 된다. 준비된 예산이 소진되면 행사가 조기 종료될 수 있다.

