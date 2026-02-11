‘용인 성복고 재학생’ 유승은…이상일 시장 “참으로 자랑스럽다”

“스노보드 빅에어에서 한국 여자 선수가 올림픽 무대를 밟은 건 유승은 선수가 처음이라고 합니다. 첫 출전에 단번에 동메달 획득이라는 쾌거를 이뤘으니 놀라운 일이 아닐 수 없습니다.”

이상일 용인특례시장은 10일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 빅에어 종목에서 입상한 유승은 선수에게 “참으로 자랑스럽다”며 감사의 뜻을 표했다.

유승은 선수. 연합뉴스

유승은 선수는 용인 수지구 성복고등학교에 재학 중이다.

이 시장은 “용인시와 대한민국을 빛낸 유승은 선수에게 110만 시민을 대표해 축하와 감사의 뜻을 전한다”며 “뒷바라지를 잘 해주신 가족과 학교 관계자들께도 깊은 감사와 축하의 인사를 드린다”고 말했다.

이어 “은메달리스트와의 점수 차이가 1.25점에 불과했다고 하니 유 선수의 기량은 이미 세계 최정상급에 도달했다고 볼 수 있다. 보드를 타고 30m가 넘는 슬로프를 활강해 대형 점프대에서 도약하고, 점프와 회전, 비거리, 착지까지 종합적으로 평가하는 고난도 종목에서 메달을 획득해 너무나 자랑스럽다”고 말했다.

그러면서 “올림픽을 불과 며칠 앞두고 만 18세가 된 유승은 선수가 어린 나이에 처음 출전한 올림픽에서 당찬 도전으로 메달리스트가 된 만큼 유 선수가 앞으로 어떤 활약을 펼칠지 기대된다”며 “유승은 선수의 앞날에 더 큰 영광이 있기를 기원하고 대한민국 선수단의 선전도 함께 응원한다”고 덧붙였다.

현재 용인시는 다양한 분야에서 지역 체육 활동을 지원하고 있다. 용인시청에는 높이뛰기 국내 최강자 우상혁 선수가 몸담고 있으며 전 프로골퍼 박세리 선수는 ‘SERI PAK with 용인’을 개장해 후진 양성에 힘을 보태고 있다. 용인 시민프로축구단 ‘용인FC’도 지난달 창단식을 열고 올해부터 K2리그에 참여한다.

