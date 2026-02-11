“연차 내고 왔는데”…‘대세’ 박정민 공연 5분 전에 취소

배우 박정민이 출연하는 연극 ‘라이프 오브 파이’가 공연 시작 직전 돌연 취소됐다.

11일 업계에 따르면 전날 오후 7시 30분 GS아트센터에서 예정됐던 연극 ‘라이프 오브 파이’가 공연 시작을 불과 5분가량 앞둔 오후 7시 25분쯤 관객들에 취소를 통보했다. 제작사 측은 “기술적 결함으로 인한 공연 진행 불가”라며 “결제 금액의 110% 환불. 순차적으로 개별 문자 안내 예정”이라는 내용의 안내문을 띄웠다.

배우 박정민. 사진=뉴스1

더불어 “공연을 찾아주신 관객 여러분께 다시 한번 고개 숙여 사과드린다”고 전했다.

현장에서 대기 중이던 관객들은 강한 불만을 터뜨렸다.

공식 SNS와 온라인 커뮤니티에는 “환불이 문제가 아니다”, “공연 직전에 이건 너무 무책임하다”, “제대로 된 설명도 없이 방송으로만 통보받았다”, “연차까지 쓰고 왔는데 허탈하다”는 반응이 올라왔다.

‘라이프 오브 파이’는 태평양 한가운데에서 조난된 인도 소년 파이가 벵골 호랑이 ‘리처드 파커’와 함께 227일간 구명보트를 타고 표류한 끝에 구조되는 이야기를 담고 있다. 박정민은 이 작품으로 8년 만에 연극 무대에 복귀해 팬들의 관심을 끌었다.

