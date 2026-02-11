새신부 함은정, 결혼 후 더 예뻐졌다

그룹 '티아라' 출신 배우 함은정이 독보적인 우아함을 뽐냈다.

패션 매거진 '마리끌레르'는 최근 함은정과 함께한 화보를 공개했다.

화보에서 함은정은 순백의 드레스를 입고 레드 컬러의 소파에 앉아 고혹적인 눈빛으로 카메라를 응시하고 있다.

긴 생머리를 늘어뜨린 그는 심플하면서도 고급스러운 골드 주얼리를 매치해 청순하면서도 세련된 분위기를 자아냈다.

또 다른 컷에서는 화이트 오프숄더 의상에 다양한 디자인의 반지와 목걸이를 레이어드해 포인트 룩을 완성, 특유의 고급스러운 이미지를 배가시켰다.

반전 매력도 돋보였다. 블랙 튜브톱 드레스를 입은 컷에서는 머리를 묶어 올려 가녀린 어깨라인을 드러냈다.

특히 손으로 입을 가린 채 수줍은 듯 환하게 웃고 있는 모습은 앞선 컷들과는 다른 발랄하고 사랑스러운 매력을 선사했다.

함은정은 지난해 11월 영화 '더 테러 라이브'(2013) '전지적 독자 시점'(2024) 등을 연출한 김병우 감독과 서울의 한 호텔에서 비공개 결혼식을 올렸다.

