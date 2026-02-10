박희정 포항시의원, 포항시장 선거 출사표

더불어민주당 박희정 포항시의원은 10일 오전 포항시청 브리핑룸에서 기자회견을 갖고 포항시장 출마를 공식 선언했다.

3선 시의원 경력을 지닌 박 의원의 출마로 오는 6·3 포항시장 선거 구도가 재편될 것이란 전망이 나온다.

더불어민주당 박희정 포항시의원은 10일 오전 포항시청 브리핑룸에서 기자회견을 갖고 포항시장 출마를 공식 선언하고 있다. 박희정 포항시의원 제공

박 의원은 “지금 포항은 어느 때보다 힘든 시기”라며 인구·고용·폐업 지표를 제시했다.

박 의원은 “2014년 51만9000명이던 주민등록인구가 2025년 48만8000명으로 줄었고, 철강공단 노동자도 1만6000명에서 1만3000명으로 감소했다”며 “2025년 상반기 고용률은 59.6%로 전국 평균(61.4%)보다 낮고 실업률은 3.3%로 상승하고 있다. 2024년 폐업률도 10.7%”라고 말했다.

박 의원은 “철강산업 위기로 시민들이 일자리를 잃을 때 말이 아니라 행동으로 고용위기 선제대응지역 지정을 위해 뛰었다”며 “중앙정부와 호흡을 맞추며 국정과제를 함께 설계하고 완주하는 여당 시장이 필요하다”고 밝혔다.

또, “이번 선거는 민주당이 국정을 책임지는 상황에서 치러지는 지방선거라는 점에서 ‘정권-지방정부의 호흡’을 통한 변화 가능성이 크다는 평가가 나온다”고 덧붙였다.

박 의원은 “지역주의를 뛰어넘는 위대한 선택, 포항미래를 위한 가장 확실한 선택 시민들이 나서면 가능하다. 포항, 박희정으로 재부팅 버튼을 눌러달라”며 3대 시정 비전을 제시했다.

한편 박 의원은 3번의 선거(2014년, 2018년, 2022년)에서 모두 당선됐고, 제9대 포항시의회 전반기 자치행정위원장을 지냈다.

최근까지 더불어민주당 포항시남구울릉군지역위원장을 역임하면서 정권교체에 기여했다는 평가가 나온다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지