설맞이 이웃에게 온정의 손길 전한 포항북부경찰서

경북 포항북부경찰서는 9일 설 명절을 앞두고 지역 내 소외된 이웃에게 온정을 전하기 위한 연탄 나눔 봉사활동을 전개했다고 10일 밝혔다.
이번 행사는 박신종 서장을 비롯 포항북부서 직원들과 경찰발전협의회 회원들이 함께 참여해 의미를 더했다.
참석자들은 북구 동빈동 일대에 거주하는 취약계층 이웃을 대상으로 연탄 300장을 직접 전달했다.
특히 봉사자들은 차량 진입이 어려운 좁은 골목길에서 한 줄로 서서 연탄을 손에서 손으로 옮기는 방식으로 배달하며, 이웃의 따뜻한 겨울나기를 기원했다.
연탄을 전달받은 한 시민은 “설을 앞두고 큰 힘이 된다”며 깊은 감사의 마음을 전했다.
박신종 서장은 “좁은 골목에서 한 장 한 장 연탄을 건네는 오늘의 손길처럼 포항북부경찰서는 지역사회와 한발 더 가까이 소통하며 필요한 곳에 먼저 다가갈 수 있도록 하겠다”고 말했다.
한편 포항북부경찰서는 앞으로도 시민과 함께하는 공동체 치안 활동과 함께 불우이웃을 보듬는 사회공헌활동을 지속적으로 전개해 나갈 계획이다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지