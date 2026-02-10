주낙영 경주시장, 설 앞두고 전통시장 장보기 나서

경북 경주시는 주낙영 시장이 설 명절을 앞두고 전통시장을 찾아 민생경제 살리기에 나섰다.

주 시장은 10일 오전 경주 성동시장을 방문, 설 명절을 앞두고 전통시장 장보기에 나섰다.

주낙영 경주시장이 10일 성동시장 내 점포를 돌며 설 성수품을 구매하고, 상인들의 애로사항을 청취하고 있다. 경주시 제공

이번 행사는 설 명절을 앞두고 지역 상권에 활력을 불어넣고 소비 회복을 모색하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 경주시와 함께 경북도, 경북도의회, 전통시장 상인연합회 관계자 등 100여 명이 참석했다.

주 시장은 정육점과 건어물점, 채소가게 등 시장 곳곳을 돌며 설 성수품을 직접 구매하고, 상인들의 애로사항을 청취했다.

이후 성동시장 내에서 오찬 간담회를 갖고 전통시장 활성화 방안과 민생경제 회복을 위한 의견을 나눴다.

특히 이번 장보기 행사는 농·축·수산물 온누리상품권 환급행사와 맞물려 진행돼 소비 촉진 효과를 높였다.

행사 기간 전통시장에서 일정 금액 이상을 구매할 경우 최대 30%, 1인당 2만원 한도로 온누리상품권 환급 혜택이 제공된다.

주낙영 시장은 “설 명절을 앞두고 전통시장이 시민들의 발길로 다시 활기를 찾을 수 있도록 행정이 먼저 나서는 것이 중요하다”며 “앞으로도 현장 중심의 민생경제 정책을 통해 전통시장과 지역 상권이 되살아날 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.

한편 성동시장은 1971년 2월 개설된 지역 대표 전통시장으로, 365개 점포로 중심 상권 역할을 하고 있다.

경주시는 전통시장 시설 개선과 특성화 사업을 병행해 설 명절 이후에도 시장 경쟁력을 지속적으로 높여갈 방침이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지