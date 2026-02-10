포항시, 상수도 대행업체와 ‘현장 중심’ 소통 행정 강화… 상생 협력 기반 다져

포항시 맑은물사업본부는 10일 양덕정수장 회의실에서 지역 내 20개 상수도 급수공사 대행업체 대표들을 초청해 ‘상호 협력 기반 강화를 위한 소통 간담회’를 가졌다고 밝혔다.

이번 간담회는 상수도 행정의 최일선에서 근무하는 대행업체와의 파트너십을 공고히 하고, 현장의 생생한 목소리를 시정에 반영해 시민들에게 더욱 안전하고 신뢰받는 급수 서비스를 제공하기 위해 마련됐다.

시는 이날 간담회에서 대행업체의 운영 과정 중 발생하는 실질적인 애로사항을 청취하고 시공 품질 및 안전성 향상을 위한 실무적인 개선 방안을 깊이 있게 논의했다.

또한 중대재해처벌법 시행에 따른 안전관리 강화와 밀폐공간 작업 지침 준수 등 현장 작업자의 안전 확보를 위한 교육을 진행하며 상생 행정의 폭을 넓혔다.

아울러, 다가오는 설 명절을 대비한 ‘비상 급수 대책’ 점검도 함께 이뤄졌다.

시는 오는 14~18일까지 이어지는 연휴 동안 시민들이 물 이용에 불편을 겪지 않도록 대행업체와 24시간 비상 연락망을 재정비하고, 긴급 복구 상황 발생 시 즉각 출동할 수 있는 대응 체계를 최종 확인했다.

배성호 맑은물사업본부장은 “이번 간담회는 현장의 목소리를 직접 듣고 시와 대행업체가 유기적인 협력 체계를 공고히 하고 행정 신뢰도를 높이는 계기가 됐다”며 “앞으로도 정기적인 소통을 통해 대행업체의 업무 환경을 개선하는 한편, 설 연휴를 포함해 언제나 시민들이 안심하고 마실 수 있는 깨끗한 물 공급 환경을 만드는 데 총력을 다하겠다”고 말했다.

