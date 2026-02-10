가정형편으로 배움의 기회 놓친 96세 할머니, 중학교 학력인정서 받아

어려운 가정형편 등으로 배움의 기회를 놓친 90대 할머니가 교육청 프로그램을 이수하고, 감격의 중학교 학력을 인정 받았다.

10일 부산시교육청에 따르면 이날 오후 교육청 대강당에서 열린 ‘제12회 문해교육 프로그램 학력 인정서 수여식’에서 오모(96)씨가 졸업과 함께 학력 인정서를 받았다.

김석준 부산교육감(왼쪽)이 10일 부산교육청 대강당에서 열린 ‘제12회 문해교육 프로그램 학력 인정서 수여식’에서 최고령 졸업자에게 중학교 학력 인정서를 수여하고 있다. 부산교육청 제공

이날 학력 인정서 수여식에는 오씨를 포함해 초등 131명과 중학 66명 등 총 197명이 학력 인정서를 받았다.

최고령 졸업생인 오씨는 “배움을 통해 세상을 보는 눈이 밝아졌다”며 “후배들도 배움을 발판 삼아 자신 있게 세상에 나아가길 바란다”고 말했다.

학력 인정 문해교육은 학령기 배움의 기회를 놓친 만18세 이상 비문해 및 저학력 성인 학습자를 대상으로 한다. 문자 해득 능력을 키워 일상생활에 필요한 문해력과 성취감·자신감을 얻고, 초등·중학교 학력도 인정받을 수 있다. 2014학년도 196명이 처음 학력 인정을 받은 이후, 2025학년도까지 총 2000명이 초등·중학 학력을 인정받았다.

김석준 교육감은 “배움에 대한 열정과 포기하지 않는 마음으로 값진 결실을 이뤄낸 학습자들에게 깊은 존경과 큰 박수를 보낸다”며 “앞으로 더 많은 학습자들이 일상 속에서 자신감을 얻고 새로운 도전을 시작할 수 있도록 문해교육 프로그램을 지속적으로 확대·운영할 계획”이라고 말했다.

