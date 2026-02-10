충북 음성 공장 화재, 실종 네팔 근로자 시신 확인

충북 음성군의 한 생활용품 제조공장에 화재 현장에서 발견된 시신이 실종된 네팔 국적 근로자로 확인됐다.

충북경찰청 중대재해수사팀은 지난달 31일 공장 내부에서 수습된 시신의 DNA 감정 결과 용역업체 소속 20대 네팔인과 일치한다고 10일 밝혔다. 그는 화재 발생 당일 근무 중 실종된 외국인 근로자 2명 가운데 한 명이다.

충북 음성군 한 생활용품 제조공장에서 지난달 30일 화재가 발생해 소방관이 실종자 수색 작업 등을 벌이고 있다. 충북소방본부 제공

함께 실종된 카자흐스탄 국적 60대 근로자의 행방은 여전히 확인되지 않고 있다. 지난 4일 발견된 뼈 추정 물체는 국립과학수사연구원의 감식 결과 인체 유해가 아닌 것으로 판명됐다.

소방당국은 12일째 실종자 수색을 이어가고 있으나 공장 내부 붕괴와 잔해물로 인해 난항을 겪고 있다. 구조물 안전 문제로 중장비와 인력을 병행 투입해 단계적으로 수색하고 있다.

경찰은 발화 원인과 안전관리 책임 소재를 규명하기 위해 수사를 확대하고 있다. 전날 공장과 서울 본사, 소방안전관리업체 등 3곳을 압수수색해 안전관리 관련 문서를 확보했다. 또 고용노동부는 산업안전보건법 위반 혐의로 업체 대표를 입건했다. 중대재해처벌법 적용 여부도 검토할 것으로 알려졌다.

지난달 30일 오후 발생한 이 공장 화재는 21시간여 만에 진화됐다. 생산동 3동(약 2만4000㎡)이 전소하고 인근 공장과 야산으로 불길이 번지기도 했다. 당시 공장 안에 있던 83명 중 81명은 대피했지만 외국인 근로자 2명이 실종됐다.

경찰 관계자는 “압수수색을 통해 확보한 자료를 검토 중이며 수사가 진행 중인 사안이라 구체적인 내용은 확인해 줄 수 없다”고 말했다.

