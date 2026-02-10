추경호 “노동 현장 안정과 신뢰가 대구 경제의 힘”

대구시장 출마를 선언한 국민의힘 추경호 국회의원(대구 달성군)이 지역 노동계와 만나 현장의 애로사항을 청취하고 경제 활성화를 위한 상생 방안을 논의했다.

추경호 의원이 한국노총 대구본부 간부들과 기념 촬영을 하고 있다. 추경호의원실 제공

추 의원은 10일 한국노총 대구지역본부를 방문해 정병화 의장을 비롯한 노동계 관계자들과 간담회를 가졌다. 이번 방문은 지역 일자리 여건을 직접 점검하고, 노동 현장의 목소리를 반영한 실질적인 정책 방향을 모색하기 위해 마련했다.

추 의원은 이 자리에서 “지역 경제가 제대로 작동하기 위해서는 기업의 경쟁력뿐 아니라 일하는 현장의 안정과 신뢰가 반드시 병행되어야 한다”고 강조하고, “현장과 국민을 함께 바라보는 소통이야말로 대구 경제를 지탱하는 진정한 힘”이라고 밝혔다.

그는 산업의 성장과 노동 현장의 안정은 분리될 수 없는 하나의 흐름이라고 했다. 추 의원은 “노동 현장의 목소리를 정책에 반영하는 과정이 대구 경제의 체질을 튼튼하게 만드는 출발점”이라며 “양질의 일자리를 늘리고 노동자들이 체감할 수 있는 변화를 이끌어내겠다”고 강조했다.

추경호 의원과 한국노총 대구본부 간부들이 간담회를 열고 있다. 추경호의원실 제공

그러면서 "앞으로 노동계와 지속적으로 소통하며 지역 산업과 일자리가 함께 성장하는 선순환 구조를 만드는 데 책임 있는 역할을 다하겠다”고 덧붙였다.

