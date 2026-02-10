딘딘 "피 4시간 쏟았다"… 캐나다서 경찰까지 출동한 아찔한 사고

딘딘이 캐나다 유학 시절 겪었던 아찔한 사고를 회상했다. 유튜브 채널 '딘딘은 딘딘' 영상 캡처

래퍼 딘딘이 캐나다 유학 시절 겪었던 아찔한 사고를 회상했다.

지난 9일 유튜브 채널 ‘딘딘은 딘딘’에는 ‘딘딘을 키운 위인들 (w.네모의 꿈 당사자 등판)’이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 딘딘은 그의 어머니, 누나와 함께 출연해 캐나다 유학 시절 있었던 여러 가지 에피소드를 이야기했다.

딘딘은 고등학교 1학년 시절 누나와 함께 캐나다 유학길에 오르게 됐는데, 캐나다에 가서 다양한 사고를 치고 누나의 속을 썩였다고 전했다.

그는 “커뮤니티에 이제 엄마와 누나한테 물어보는 점들이 많은데 ‘캐나다에서 교장선생님한테 호출되셨을 때 무슨 생각이 들었는지 궁금해요’라는 질문이 있다”고 언급했다.

딘딘은 '엄마가 없다'며 누나에게 교장선생님의 전화를 건넸다. 유튜브 채널 '딘딘은 딘딘' 영상 캡처

딘딘은 “교장선생님이 ‘부모님을 모셔와라’ 이랬나? 그런데 내가 그때 ‘엄마가 없다’고 하고 전화를 해서 누나를 바꿨다”고 말했다.

딘딘의 누나는 “나는 모범생으로 공부를 잘했고 학교 다닐 때 선생님들이 나한테 다 잘해줬는데, 갑자기 교장 선생님이 전화가 와서 만나자고 하는데 그때 솔직히 생각하면 내가 20대 초반일 거 아니냐”며 “진짜 심장이 약간 내려앉고, 엄마, 아빠한테는 뭐라고 말을 해야 되며, 가서는 또 뭐라고 말을 해야 하며, 그런 생각을 하며 놀랐다”고 고백했다.

이에 딘딘은 여전히 철이 없는 말투로 “지금이었으면 힘들었을 텐데 누나도 그때 어려서 힘들면서도 자기도 처음 겪는 일들이니까 약간 미션을 깨는 느낌이었을 것 같다”고 말했다.

유리조각이 손에 꽂혀 피가 흐르던 딘딘. 유튜브 채널 '딘딘은 딘딘' 영상 캡처

그러면서 누나가 딘딘 때문에 겪었던 또 다른 고난과 역경에 관해 이야기했는데, 캐나다에서 파티를 했을 때 벌어졌던 일이었다.

딘딘은 “내가 이렇게 병을 잡고 있는데, 친구 샘이 달려와서 ‘딘딘!’ 하면서 안았다. 내가 넘어져서 병이 깨졌는데 병 조각이 손에 그냥 꽂힌 거다. 그런데 난 놀고 싶으니까 이걸 뺐다. 그런데 피가 너무 나서 ‘안 되겠다’ 하며 휴지랑 수건으로 손을 감고 놀았다”고 털어놓았다.

그는 “아파트 공용 현관 같은 데서 막 놀았는데, 이제 피가 이렇게 떨어져 있으니까 큰일로 오해하고 누가 경찰을 부른 거다”라며 “그래서 우리가 다 도망쳤다”고 말했다. 그런 와중에 딘딘은 돈이 없어서 버스를 타고 귀가했다고 말했다.

아파트 현관에 피가 떨어져 있어 누군가가 경찰을 불렀고, 딘딘과 친구들은 도망쳤다. 유튜브 채널 '딘딘은 딘딘' 영상 캡처

집에 온 딘딘은 피가 계속 나서 누나에게 “어지럽다”고 말했고, 누나는 깜짝 놀랐고 살면서 그런 걸 본 적이 없어서 두려웠다고 말했다. 물로 헹구는데도 피가 멎지 않자 딘딘은 결국 응급실에 갔다고 전했다. 네 시간 동안 피를 흘린 딘딘은 손을 꼬맨 후 퇴원할 수 있었다며 심각했던 당시의 상황을 떠올렸다.

한편, 딘딘은 추운 겨울날, 신문지를 태우다 방화범으로 몰릴 뻔한 또 다른 에피소드를 이야기하기도 했다. 언제나 딘딘의 뒷수습을 했던 누나는 다소 지쳐 보였다. 딘딘은 “사람들이 경찰을 자주 만나냐고 묻는데 나는 진짜 경찰을 많이 만났다”며 “경찰은 늘 우리 곁에 있었다”고 말해 웃음을 자아냈다.

