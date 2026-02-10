李대통령 “개혁 한방에 하기 어려워, 작은 것부터 하자”

이재명 대통령이 10일 “티끌 모아 태산 같은, 빗방울이 모여 바다가 되는 개혁”을 주문했다. 이 대통령은 이날도 국회와 공무원 사회를 향해 입법·정책 ‘속도전’을 강조했다.



이 대통령은 이날 청와대에서 열린 국무회의에서 “개혁이라는 게 사실 어렵다. 한 방에 혁명적으로 하는 게 어디 있느냐”며 “작은 것을 손발이 안 보일 정도로, 시도 때도 없이 치열하게 해줘야 한다”고 말했다. 이 대통령은 “제가 티끌 모아 태산이라는 말을 좋아하는 편인데, 개혁도 자그마한 노력이 무수히 쌓여서 가능한 것이다. 작은 것을 많이 하자”고 덧붙였다. 작고 사소하더라도 빠르게 처리할 수 있는 것부터 신속히, 많이 해결하라는 것이 이 대통령의 개혁 방침이다.

이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

‘사회관계망서비스(SNS) 활용’도 지시했다. 이 대통령은 “대통령 혼자 언론, 댓글에 나오는 걸 눈 터지게 봐서 (문제점을) 다 드러낼 수는 없다”며 “제가 여러분께 그걸 보내드린 이유는 여러분도 그렇게 실·국장들에 보내고, 실·국장들은 과장들한테 보내면서 전 공무원들이 진심을 다해서 하라는 것”이라고 설명했다. 이 대통령은 “제가 SNS를 하는데, 경험적으로 효과가 있다”고 강조했다. 이 대통령은 최근 SNS를 통해 정책 관련 의견을 적극 수렴하거나 문제를 제기하는 등 국정 운영에 활발히 활용하고 있다.



신속한 업무 처리도 재차 요구했다. 이 대통령은 “제가 잠을 설치는 이유도 지금 임기 초의 1시간과 중, 후반 1시간의 가치가 완전히 다르기 때문”이라며 “지금의 가치가 가장 크다. 다들 열심히 하고 계시는데 조금 더 잘하자는 말”이라고 했다. 국회를 향해서도 “현재와 같은 입법 속도로는 국제사회 변화에 능동적으로 대처하기가 매우 어렵다”며 “여야를 떠나 하나 된 힘을 발휘하는 국익 우선 정치를 부탁드린다”고 했다.



이 대통령은 이날 국회 위증 고발 사건 적체도 콕 집어 지적했다. 이 대통령은 “국회 위증 고발 사건에 대해 진실인지, 허위인지를 신속하게 가려줘야 국회가 국회로서의 역할을 하는 데 도움이 될 것 같다”며 “각별히 챙겨봐 달라”고 했다. 국내 마약 확산 실태를 보고받은 뒤 단속 강화도 집중 지시했다. 이 대통령은 “마약은 국민이 병드는 문제”라며 “역량을 최대한 투입해 달라”고 했다. 또 “국민들이 오염돼 가고 있는 상황”이라며 “속도를 좀 더 내 달라”고 촉구하기도 했다.



이 대통령은 설 명절을 앞두고 민생 현장 행보에도 집중할 계획이다. 이 대통령은 전날에도 청와대 인근 통인시장을 찾아 식당·카페를 방문, 자영업자와 주민들의 목소리를 들었다. 이 대통령은 시장 내 식당에서 소머리국밥으로 식사하며 “국민들이 체감하지 못한다면 아직 경제가 좋아졌다고 말할 수 없다. 정책 성과는 통계가 아니라 국민들의 일상에서 확인돼야 한다”고 강조했다.

