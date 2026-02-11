효성重, 7900억원 규모 美 전력기기 수주

효성중공업이 미국에서 7900억원 규모의 전력기기 사업을 수주하며 역대 최대 규모의 수주 성과를 냈다. 이번 계약은 재계에서 ‘미국통’으로 알려진 조현준(사진) 효성 회장이 직접 주도한 것으로 알려졌다.



효성중공업은 미국 유력 송전망 운영사와 7870억원 규모의 765㎸(킬로볼트) 초고압변압기, 리액터(고조파 억제 전기 장치) 등 전력기기 공급계약을 체결했다고 10일 밝혔다. 이번 계약은 미국 시장에 진출한 한국 전력기기 기업 중 단일 프로젝트로는 역대 최대 규모다.



효성중공업은 지난해 한국 기업 최초로 765㎸ 초고압변압기와 800㎸ 초고압차단기 등 전력기기 ‘풀 패키지’ 공급계약을 미국에서 체결한 데 이어, 새해에도 대규모 수주를 이어가며 미국 765㎸ 시장 내 압도적인 지위를 재확인했다.



미국은 최근 인공지능(AI) 데이터센터 구축을 위해 대규모 전력을 안정적으로 공급할 수 있는 765㎸ 송전망 구축을 추진하고 있다. 효성중공업이 2020년부터 미국 테네시주 멤피스에 운영 중인 변압기 공장은 현재 미국 내에서 유일하게 765㎸ 초고압변압기를 설계·생산할 수 있는 공장이다. 765㎸ 송전망은 대용량 전력을 장거리로 보내고 기존 대비 송전 손실을 줄일 수 있다.



조 회장은 크리스 라이트 미국 에너지부 장관과 도널드 트럼프 미국 대통령의 최측근인 빌 해거티 테네시주 상원의원 등 미국 에너지·전력회사 최고 경영층들과 개인적 친분을 쌓으면서 이번 계약을 물밑에서 지원한 것으로 전해졌다. 조 회장은 얼마 전 “인공지능과 데이터센터 확산으로 전력 인프라는 국가 안보와 직결되는 핵심 산업이 됐다”며 “효성중공업 멤피스 공장과 초고압 기술력을 바탕으로, 미국 전력망 안정화의 대체 불가능한 핵심 파트너로 자리매김해야 한다”고 강조한 바 있다.

