[이코노 브리핑] 삼성화재, 해외여행 취소 위약금 보장 외

삼성화재, 해외여행 취소 위약금 보장

삼성화재가 자사 ‘365연간해외여행보험’ 상품에 여행 취소 시 발생하는 위약금을 보장하는 여행취소위약금보상 특별약관을 신설했다고 10일 밝혔다. 해당 상품은 한 번의 가입으로 1년 동안 횟수 제한 없이 해외여행을 보장받을 수 있는 상품이다. 여행을 앞두고 예기치 못한 사고나 질병 등 불가피한 사유로 일정을 취소해야 할 때 적용할 수 있는 담보를 새로 만든 것이다. 사전에 예약한 항공권, 숙박권, 체험권 등의 취소수수료(위약금)를 가입금액 한도 내에서 최대 80%까지 보상하고 최대 가입금액은 100만원이다.

하나銀, 기보와 ‘충청권 미래 산업’ 지원

하나은행은 기술보증기금과 지난 9일 ‘충청권 미래전략산업(ABCDEF) 육성을 위한 생산적 금융 지원’ 업무협약을 체결했다고 10일 밝혔다. 이번 협약은 국가 미래전략산업을 영위하는 충청권 소재 중소기업의 경영활동과 성장을 지원하고, 지역 경제의 미래 성장 동력을 발굴·육성하기 위해 마련됐다. 하나은행은 기보에 10억원을 특별출연하고 기보 보증 지원을 통해 총 200억원 규모의 운전자금을 공급한다.

KB카드, 12년간 예비 초등생 가방 선물

KB국민카드는 서울 종로구 한국불교역사문화기념관에서 다음달 초등학교 입학을 앞둔 예비 초등학생을 위한 책가방 선물세트를 전달했다고 10일 밝혔다. 책가방과 13가지 학용품으로 구성된 세트다. 책가방 보내기 사업은 2015년부터 이어 온 국민카드의 장기 사회공헌 프로그램으로, 경제적 여건 때문에 입학 준비에 어려움을 겪는 아동들이 동등하게 학교 생활을 시작할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

