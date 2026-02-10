경북문화관광공사, 필리핀 최대 여행박람회 TTE 2026 참가

경북문화관광공사는 지난 6~8일까지 사흘간 필리핀 메트로마닐라 SMX 컨벤션센터에서 열린 ‘필리핀 트래블 투어 엑스포 2026(TTE 2026)’에 참가해 경북 관광의 매력을 알렸다고 10일 밝혔다.

한국관광공사 2025년 통계에 따르면 필리핀은 연간 방한객 61만5141명을 기록하며 방한 순위 6위를 차지한 핵심 시장이다.

경북문화관광공사가 운영한 필리핀 최대 여행박람회 TTE 2026 홍보부스에 필리핀 시민들로 붐비고 있다. 공사 제공

공사는 매년 10만 명 이상이 찾는 필리핀 최대 규모 박람회인 TTE에 지속적으로 참가하며 현지 네트워크를 강화해 왔다.

특히 2022년에는 ‘마부하이(환영합니다) 경북’을 주제로 한류 자원을 소개했으며, 2024년과 2025년도에도 안동국제탈춤페스티벌, 유네스코 세계문화유산, 벚꽃 테마 등을 활용해 현지인들의 큰 관심을 받은 바 있다.

올해 TTE 2026에서 경북도는 한국관 내 단독 홍보 부스를 운영하며 ‘Post-APEC’을 위한 경북만의 차별화된 관광 매력을 선보였다.

지난해 2025 APEC 정상회의 성공 개최 이후 첫 번째로 참가한 국제 관광 박람회에서 경북은 지난해 국제회의 개최지로서 글로벌 위상을 강조하는 한편, 현지에서 인기가 높은 한류 드라마 촬영지, 유네스코 테마 여행 코스 등을 중점적으로 홍보해 한류의 연속성을 이어 나가고 경북의 한류자원을 현지에 널리 알렸다.

공사는 △일반 소비자 대상 경북 관광지 홍보 프레젠테이션 및 퀴즈 이벤트 △현지 주요 여행사 대상 세일즈콜 및 단체 관광객 인센티브 제도 안내 등을 전개했다.

또한 SNS 및 설문조사에도 약 2000여 명이 참여해 열기를 더했고 이를 향후 필리핀 및 동남아시아 마케팅 전략에 반영할 예정이다.

이상훈 마케팅사업본부장은 “필리핀은 방한 관광객 규모가 크고 성장 잠재력이 높은 핵심 시장 중 하나”라며, “지속적인 박람회 참가와 현지 네트워크 구축을 통해 필리핀 관광객들이 경북을 필수 방문지로 선택할 수 있도록 맞춤형 콘텐츠 홍보에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

