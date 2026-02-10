코스피, 오름폭 줄여 5300대 강보합 마감…코스닥은 하락

이민영 기자 = 코스피가 10일 미국 기술주 훈풍에도 상승폭을 줄여 5,300대에서 강보합 마감했다.

이날 코스피는 전장보다 3.65포인트(0.07%) 오른 5,301.69에 장을 마쳤다.

10일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피가 전 거래일 보다 3.65 포인트(0.07%) 오른 5301.69 포인트를 나타내고 있다.

지수는 전장보다 52.17포인트(0.98%) 오른 5,350.21로 출발해 한때 5,363.62까지 상승했으나 장중 오름폭을 줄였다.



이날 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 1.2원 내린 1,459.1원을 나타냈다.



유가증권시장에서 외국인과 기관이 각각 1천424억원, 5천641억원 순매수했으며 개인은 8천730억원 순매도했다.



외국인은 코스피선물시장에서도 3천862억원 '사자'를 나타냈다.



간밤 뉴욕증시는 기술주를 중심으로 매수세가 유입된 가운데 3대 지수가 일제히 올랐다.



엔비디아가 2.4% 오르며 시가총액 4조6천억달러선을 회복했으며, 필라델피아 반도체지수도 1.42% 상승했다. 필라델피아반도체지수는 전 거래일 5.70% 급등한 데 이어 이틀째 상승세를 나타냈다.



이에 이날 국내 증시도 미국발 훈풍에 장 초반 상승폭을 키우는 모습이었다.



다만 전날 코스피가 4% 급등해 오름폭이 컸던 만큼 차익 실현 매물이 출회되며 장중 오름폭은 축소됐다.



특히 장중 반도체주가 하락세로 돌아서며 지수에 하방 압력을 가하는 모습이었다.



아울러 이번 주 미국 소매판매 및 소비자물가지수 공개 등 주요 이벤트를 앞둔 경계감도 증시 투자 심리를 위축시킨 것으로 풀이된다.



이경민 대신증권 연구원은 "코스피는 전날 급등으로 지난주 낙폭을 대부분 회복했으나 전고점 도전을 위한 동력이 부재한 가운데 숨고르기에 나선 모습"이라며 "미국 물가지표 등 주요 경제지표 발표를 앞두고 경계 심리가 높아졌다"고 설명했다.



현대차[005380](0.52%)가 휴머노이드 로봇 '아틀라스'의 훈련 영상이 공개되자 기대감에 급등한 뒤 오름폭을 줄인 채 마감했으며, 기아[000270](0.59%)도 올랐다.



아울러 KB금융[105560](2.71%), 신한지주[055550][055550](4.82%) 등 금융주와 삼성바이오로직스[207940](0.94%), 삼성물산[028260](1.44%) 등도 상승했다.



반면 장 초반 오르던 삼성전자[005930](-0.36%)와 SK하이닉스[000660](-1.24%)가 장중 하락세로 돌아서며 지수 상단을 제한했다.



LG에너지솔루션[373220](-1.01%), SK스퀘어[402340](-3.55%), 두산에너빌리티[034020](-1.36%), 한화에어로스페이스[012450](-3.94%), HD현대중공업[329180](-1.11%) 등도 내렸다.



업종별로 보면 종이목재(8.26%), 화학(1.03%), 증권(0.92%) 등이 올랐으며 전기가스(-2.40%), 의료정밀(-1.09%) 등은 내렸다.



코스닥지수는 전장보다 12.35포인트(1.10%) 내린 1,115.20에 장을 마쳤다.



지수는 전장보다 4.69포인트(0.42%) 오른 1,132.24로 출발해 한때 1,141.67까지 올랐으나 장중 하락세로 돌아선 뒤 낙폭을 키웠다.



코스닥시장에서 외국인과 기관이 각각 2천177억원, 809억원 순매도했으며, 개인은 3천242억원 매수 우위를 보였다.



에코프로(-2.07%), 에코프로비엠[247540](-2.18%) 등 이차전지주와 알테오젠[196170](-2.07%), 레인보우로보틱스[277810](-2.77%), 삼천당제약[000250](-5.00%) 등이 내렸다.



리가켐바이오[141080](0.17%), 메지온[140410](2.92%), 현대무벡스[319400](0.66%) 등은 올랐다.



이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 23조1천290억원, 12조620억원으로 집계됐다.



대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 메인마켓의 거래대금은 총 13조4천860억원이다.

<연합>

