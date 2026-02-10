낙동강 조류독소 검출 안됐다…정부-환경단체 공동조사 결과

정부와 시민사회가 지난해 진행한 낙동강 공기 중 조류 독소 공동조사에서 조류 독소가 검출되지 않았다는 결과가 나왔다.

[대구=뉴시스] 이무열 기자 = 5일 대구 달성군 강정고령보 일원에서 열린 대구지방환경청과 관계기관 합동으로 실시한 ‘2024년 낙동강 중·상류 녹조방제 합동훈련'에서 녹조제거선(에코머신)과 소형 녹조제거선이 녹조방제훈련을 하고 있다. 2024.06.05. lmy@newsis.com

기후에너지환경부는 지난해 환경운동연합·낙동강네트워크 등 시민사회와 공동으로 실시한 낙동강 본류 5개 지점의 공기중 조류독소 조사 결과, 모든 조사 지점에서 조류독소 6종이 검출한계 미만(불검출)으로 확인됐다고 10일 밝혔다. 검출한계란 해당 분석 방법을 통해 안정적으로 검출할 수 있는 물질의 최소량을 말한다.

이번 조사는 지난해 9월15일부터 25일까지 화원유원지(대구 달성군 일원), 달성보선착장(대구 달성군 일원), 본포수변공원(경남 창원시 일원), 남지유채밭(경남 창녕군 일원), 대동선착장(경남 김해시 일원) 등 낙동강 본류 구간 녹조 심화지역 5개 지점에서 총 20회 실시했다. 국립환경과학원과 경북대학교 연구진이 조류독소 6종을 측정했다.

원수의 경우 지점과 일자 등에 따라 최대 328.05㎍/L까지 검출됐지만 공기중 조류독소는 모든 지점에서 검출한계 미만으로 확인되었다.

이번 공동조사는 그동안 시민사회 조사에서 공기중 조류독소가 검출됨에 따라 지역 주민 불안이 심화돼 진행됐다. 기후부는 올해도 시민사회와 함께 조사대상과 범위 등을 확대해 보다 체계적으로 조류독소를 조사할 예정이다.

김은경 기후부 물환경정책관은 “이번 공동조사는 기후부와 시민사회 간 협력기반을 재정비하는 계기가 됐다”면서 “시민사회, 전문가 등과 함께 조사시기·기간·방법 등 세부 조사방안을 지속적으로 논의해 조류독소 관리체계를 구축해나가겠다”고 밝혔다.

