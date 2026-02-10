전동평 전 영암군수, 민주당 공직후보자 적격심사 통과

더불어민주당 전동평 전 영암군수가 당 공직후보자 적격심사를 최종 통과하며 6·3 지방선거 영암군수 경선 구도가 요동치고 있다. 앞선 여론조사에서 현직 군수를 앞선 것으로 나타난 가운데 민주당 경선이 사실상 양강 구도로 재편될 것이란 관측이 확산되고 있다.

10일 지역 정치권에 따르면 민주당 전남도당 공직후보자추천관리위원회는 최근 전 전 군수에 대한 재심 논의를 마무리하고 공직후보자 적격 판정을 내렸다. 이에 따라 전 전 군수는 민주당 영암군수 후보 경선에 공식 참여할 수 있게 됐다.

전동평 전 영암군수. 전동평 전 군수측 제공

전 전 군수는 자격심사 초기 과정에서 가족사항 일부를 명확히 기재하지 못해 ‘계속심사’ 대상에 올랐으나, 이후 추가 자료 제출과 소명 절차를 거쳐 결격 사유가 없다는 판단을 받았다. 민주당 관계자는 “형식적 보완 사항에 대한 확인 절차였을 뿐, 중대한 결격 사안은 없었다”고 설명했다.

이번 적격 판정으로 전 전 군수의 출마 행보에 탄력이 붙으면서 영암군수 선거 판세도 다시 요동칠 조짐이다. 특히 앞서 공개된 여론조사에서 전 전 군수가 현 우승희 군수를 인지도와 지지율 모두에서 앞선 결과가 나오며, 지역 정가에서는 전 전 군수의 경선 우세 가능성에 무게를 두는 분위기다.

해당 여론조사 결과를 두고 지역 정치권에서는 “전 전 군수는 재임 경험과 기존 조직 기반이 탄탄한 데다, 현 군정에 대한 피로감이 겹치면서 지지층이 결집하는 양상”이라는 분석이 나온다.

반면 우승희 군수 측은 현직 프리미엄과 군정 성과를 앞세워 반격을 준비 중이다. 다만 당내 경선 국면에서 전 전 군수의 적격심사 통과는 향후 판세를 좌우할 최대 변수로 작용할 전망이다.

