이강덕 전 포항시장, 경북도지사 예비후보 등록 “제2의 박정희 돼 경북중흥의 길 열겠다”

국민의힘 이강덕 전 포항시장은 10일 오전 경북도선거관리위원회에서 6·3 지방선거 경북도지사 예비후보로 공식 등록하고 본격 선거전에 나섰다고 밝혔다.

이강덕 전 포항시장이 10일 안동 천년숲에 위치한 박정희 대통령 동상을 찾아 참배하고 있다. 이강덕 사무소 제공

전날 포항시청에서 퇴임식을 가진 이 전 시장은 바로 다음 날인 이날 예비후보 등록 절차를 밟았다.

이 전 시장은 예비후보 등록 직후 “‘제2의 박정희’가 되어 ‘경북중흥’의 길을 반드시 완성하겠다”며 “지금껏 그래왔듯 앞으로도 말이 아닌 실천으로 증명하겠다”고 강조했다.

그는 “박정희 대통령께서 산업화를 통해 대한민국 경제의 초석을 다지고 민족중흥의 길을 여셨듯, 저 이강덕은 인공지능(AI) 로봇산업으로 경북 경제를 재도약시키겠다”고 말했다.

후보 등록을 마친 이 전 시장은 첫 일정으로 안동 천년숲에 위치한 박정희 대통령 동상을 찾아 참배했다.

이 자리에서 이 전 시장은 “박정희 대통령의 결단과 실천 정신을 계승해 지방소멸을 끝장내고 ‘북부 산업시대’를 열겠다”는 말로 결연한 의지를 표명했다.

이어 안동충혼탑을 찾아 순국선열과 호국영령의 희생을 기렸다.

이 전 시장은 “오늘의 대한민국과 경북은 수많은 희생 위에 세워졌다”며 “도민의 안전과 나라의 근간을 지키는 책임 있는 도정을 펼치겠다”고 말했다.

참배를 마친 이 전 시장은 안동중앙신시장과 안동구시장, 용상시장 등을 잇따라 방문해 민생 현장의 목소리를 직접 청취했다.

이 전 시장은 “안동은 미래 신산업과 경북 북부의 발전을 이끄는 핵심 축이자 정신문화의 본산”이라며 “전통과 미래가 조화를 이루는 경북형 발전 모델을 완성하고 북부권 발전을 책임지겠다”고 밝혔다.

한편 이 전 시장은 예비후보 기간 동안 경북 전역을 순회하며 도민과 직접 소통하고, AI 로봇산업을 중심으로 한 경북 미래 비전과 분야별·지역별 핵심 공약을 순차적으로 발표할 방침이다.

