경북 청송군, 기후변화 대응 스마트사과재배로 혁신 선도

경북 청송군은 농림축산식품부가 시행하는 ‘재해대응형 과수재배시설 구축지원(시범)’ 공모사업에 신청한 20개소가 선정되면서 총 70억원의 사업비를 확보했다고 10일 밝혔다.

이번 사업은 측·천창 완전 개폐형 하우스 구축, 에어포그식 무인방제시스템 및 환경제어시스템 구축, 골든볼 등 기후 적응형 국내육성 품종 식재, 초밀식 다축재배, 온풍기 등 재해예방시설이 설치될 예정이다.

청송군 스마트사과재배 온실 모습. 청송군 제공

특히 재해대응형 사과재배시설의 지역별 적용 효과를 폭넓게 검증하기 위해 청송군 8개 읍면에 균형 있게 사업자를 선정했다.

재해대응형 과수재배시설지원 시범사업은 최근 기후변화로 잦아진 저온과 극한호우 등 이상기상에 선제적으로 대응하기 위해 추진되는 농림부 신규사업으로, 대한민국 대표 사과 주산지인 청송군은 기상이변에 따른 생산 불안정이 지속되면서 재해대응형 사과 재배시설 도입의 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

청송군농업기술센터는 사업의 성공적인 추진을 위해 지난해 ‘청송사과스마트팜하우스재배 농업인연구회’를 결성했으며, 사과재배에 최적화된 환경조건 설계와 스마트하우스 맞춤형 기술지도, 프리미엄 유통경로 발굴 등을 단계적으로 추진할 계획이다.

청송군 관계자는 “이번 시범사업은 기후변화 시대에 대응할 수 있는 미래형 사과재배모델을 구축하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "청송군 사과 산업의 신성장 동력으로 자리매김할 수 있도록 사업 추진에 최선을 다하겠다”고 말했다.

