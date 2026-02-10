포항시 ‘2026 설 연휴 종합대책’ 가동, 민생부터 안전까지 전방위 대응

경북 포항시는 민족 최대 명절인 설을 맞아 연휴 기간 발생할 수 있는 시민 불편 사항을 해소하고 각종 안전사고를 예방하기 위해 오는 14~18일까지 5일간 ‘설 연휴 종합대책’을 추진한다고 10일 밝혔다.

이번 종합대책은 ▲경제와 골목이 함께 웃는 명절 ▲안전이 기본인 명절 ▲불편 없이 안심하는 명절 ▲함께라서 따뜻한 명절 등 4대 핵심 분야를 대책으로 수립됐으며, 귀성객과 시민 모두가 편안하고 즐거운 설 연휴를 보낼 수 있도록 하는 데 중점을 뒀다.

포항시청사 전경. 포항시 제공

시는 연휴 동안 재난·재해, 경제, 교통, 청소·환경, 보건 등 15개 반 425명으로 구성된 종합상황실을 운영한다.

상황실은 연휴 중 발생하는 각종 민원과 돌발 상황에 신속히 대응할 계획이다.

특히 이번 설 명절에는 위축된 골목상권 소비 활성화 및 높아진 물가 관리 등 민생경제 회복에 중점을 둘 방침이다.

물가 안정을 위해 TF팀과 물가대책 종합상황실을 운영해 연휴 기간 성수품에 대한 물가를 점검할 예정이며, 연휴 이후에도 지속적으로 분야별 물가상승 대응에 나설 방침이다.

이와 함께 지역 소비 활성화를 위해 포항사랑상품권 10% 할인판매를 실시했으며, 숙박 할인 쿠폰 제공(여가 플랫폼), 명절 기간 주요 관광지·공공시설 정상 개방, 전통놀이 체험 등 다양한 문화·관광 프로그램도 마련했다.

포항시는 사회복지시설과 취약계층에 명절 위문품을 전달하고 어려운 이웃과 복지시설을 찾아 위로하는 등 나눔과 기부를 통해 따뜻한 명절 분위기에도 힘쓸 예정이다.

동절기 가장 큰 피해로 이어질 수 있는 산불에 대해서는 산불방지대책본부를 운영해 관내 산불 취약지 순찰 강화, 실화 방지 홍보·계도 실시, 유관기관 협력 등 화재 발생 시 조기 진화체제 구축에도 집중한다.

설 연휴 기간 문 여는 의료기관(184개소)과 약국(164개소)을 지정·운영해 비상 진료 체계를 갖추고, 청소기동반 편성, 불법주정차 단속, 응급의료 서비스, 비상 급수 대책 등을 추진해 시민들의 생활 불편 사항을 즉각 처리할 방침이다.

장상길 포항시장 권한대행은 “이번 설이 누군가에게는 더 외롭지 않도록, 행정의 손길이 닿아야 할 곳부터 먼저 챙기겠다”며 “새해를 맞아 시민들 모두 가족들과 함께 행복하고 안전한 연휴 보내시길 바란다”고 말했다.

