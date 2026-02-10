BTS 부산 콘서트 관람객 겨냥, 포항시 글로벌 관광 마케팅 추진

경북 포항시는 오는 6월 열리는 BTS 부산 콘서트를 관람하기 위해 방한하는 해외 관광객을 대상으로 글로벌 관광 마케팅을 추진한다고 10일 밝혔다.

이번 사업은 세계적인 K-POP 아티스트 BTS 공연을 계기로 한국을 찾는 해외 팬층을 포항으로 유입시켜, 단기 방문에 그치지 않고 체류형 관광으로 확장하는 것을 목표로 한다.

포항시청사 전경. 포항시 제공

시는 3월부터 6월 21일까지 글로벌 숙박·여행 플랫폼을 활용해 홍보한다.

플랫폼 내 배너 광고를 통해 포항의 주요 관광지와 체류형 관광 콘텐츠를 소개하는 한편 ‘콘서트 이후 떠나는 포항 여행’ 등 공연과 연계한 메시지를 활용해 여행 동선을 포항으로 연결할 계획이다.

또 BTS 진이 언급한 ‘물회’의 도시, BTS ‘봄날’ 뮤직비디오 촬영지로 알려진 회전목마가 있는 포항의 카페 등을 활용해 팬 친화적 이미지를 부각한다.

포항시는 이번 마케팅을 통해 BTS 콘서트 관람 해외 팬이라는 타깃을 집중 공략해 글로벌 K-POP 팬층을 중심으로 포항의 도시브랜드 인지도를 높일 것으로 기대하고 있다.

이상현 관광컨벤션도시추진본부장은 “세계적인 K-POP 콘텐츠와 포항의 해양·도시 감성을 결합해 해외 관광객의 체류를 유도하고, 포항이 글로벌 마이스 관광도시로 도약하는 계기를 마련하겠다”며 “앞으로도 다양한 글로벌 이벤트와 연계한 관광 마케팅을 발굴해 지역경제 활성화로 이어가겠다”고 말했다.

