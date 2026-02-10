김병현, 연영과 출신 아내 공개…단아한 미모 자랑

전 메이저리거이자 방송인으로 활동 중인 김병현이 결혼 17년만에 처음으로 아내와 함께 예능에 출연한다.

10일 방송하는 SBS TV 예능프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명'엔 전 메이저리거 김병현이 역대 100번째 운명 부부로 출연한다. 결혼 17년 만에 처음으로 아내와 함께 부부 예능에 나선다.

촬영 당시 김병현은 인터뷰석에 홀로 앉아 긴장한 모습을 보였다. 그는 "(아내 없이) 혼자 하면 안 되냐"며 초조함을 드러냈다.

MC들 역시 김병현의 아내를 처음 본다며 놀라움을 감추지 못했다.

이어 등장한 아내 한경민은 연극영화과 출신다운 단아한 미모로 시선을 끌었다.

아내는 "모든 게 비밀인 남편, 이렇게 사는 게 맞나요?"라며 속내를 털어놨다. 이어 김병현에 대한 폭로를 이어가 스튜디오를 술렁이게 했다.

김병현이 무려 12번째 창업에 도전하는 동안 아내와 단 한 번도 상의하지 않았다는 사실이 공개됐다.

아내는 "개업, 폐업 소식은 모두 지인과 기사를 통해 듣는다"고 말해 충격을 안겼다.

이날 스튜디오에는 배우 차태현도 출연했다. 그는 조인성과 함께 매니지먼트 공동 사장이 된 근황과 성과금 지급 에피소드를 전했다.

