“열여덟 막내가 당차게 해냈다”…김동연, 유승은 스노보드 동메달 ‘축하’

김동연 경기도지사가 대표팀 ‘18살 막내’인 유승은 선수의 여자 빅에어 동메달 획득을 축하했다.

김동연 경기지사 SNS 캡처

김 지사는 10일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “첫 올림픽 무대, 열여덟 막내가 당차게 해냈다”며 “유승은 선수의 여자 빅에어 동메달 획득을 진심으로 축하한다”고 밝혔다.

이어 “한국 스노보드 빅에어 첫 메달이다. 숱한 부상에도 굴하지 않고, 마지막까지 과감한 도전을 선택한 패기가 앞으로를 더 기대하게 한다”고 덧붙였다.



김 지사는 그러면서 “유승은 선수의 유쾌한 비상을 1420만 도민과 함께 끝까지 응원하겠다”고 말했다.

유승은 선수는 10일(한국시각) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 빅에어 결선에서 총합 171.00점으로 3위를 차지했다.

이번 대회 한국의 두 번째 메달이자 스키·스노보드에서 나온 역대 3번째 메달이다. 앞서 한국 대표팀은 김상겸이 스노보드 남자 평행대회전에서 은메달을 땄다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지