“유학 가니 엄마 젊어져”…딘딘 누나가 밝힌 ‘네모의 꿈’ 사건

가수 겸 방송인 딘딘이 학창 시절 캐나다 유학을 떠나게 된 배경과, 이른바 ‘네모의 꿈 사건’에 대한 전말을 공개했다.

9일 유튜브 채널 ‘딘딘은 딘딘’에는 ‘딘딘을 키운 위인들’이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 딘딘의 어머니와 작은누나 임세리가 함께 출연해 학창 시절 일화를 전했다.

유튜브 채널 ‘딘딘은 딘딘’ 캡처

딘딘은 “사람들이 내가 왜 캐나다로 유학을 갔는지 궁금해한다”며 “누나가 가 있었으니 엄마가 가라고 한 건데, 나는 가기 싫다고 했다”고 말했다.

어머니는 “중학교 2학년 때부터 유학을 보내려고 했다. 그런데 본인도 ‘나 같은 애가 유학 가면 더 망가진다’고 했다”며 “엄마와 아빠가 있어도 이 정도인데, 공부하느라 바쁜 누나가 케어해줄 수 없다고 하더라. 그 말이 맞아서 못 보낸 것”이라고 당시를 떠올렸다.

유튜브 채널 ‘딘딘은 딘딘’ 캡처

결국 전환점은 누나의 결단이었다. 어머니는 “여름방학 때 누나가 와서 ‘이렇게 해서는 철이는 아무 대학도 못 간다. 내가 데려가겠다’고 했다. 힘들 텐데도 끝까지 책임지겠다고 해서 미안한 마음이 있었다”고 밝혔다.

누나는 “사실 대학은 가든 말든 상관없었다. 애가 인간으로서 이렇게 크면 안 될 것 같았다”며 “엄마도, 언니도 컨트롤이 안 됐다. 그래서 방에 데리고 들어가 문을 잠그고 팬 거다”라고 말했다.

앞서 딘딘은 여러 방송에서 그룹 화이트의 ‘네모의 꿈’과 관련된 일화를 언급한 바 있다. 그는 “어렸을 때 장난기가 많았는데, 사고를 칠 때마다 누나들이 방으로 데리고 들어가서 ‘네모의 꿈’을 틀어놓고 ‘네모’라는 단어가 나올 때마다 때렸다. 이 노래만 들으면 소름이 끼친다”고 말했다.

유튜브 채널 ‘딘딘은 딘딘’ 캡처

이에 누나는 “잘못했다고 하면 멈추려고 했는데 계속 인정을 안 했다. 소리 지르다 코피가 나기도 했다. 죽이 되든 밥이 되든 인간을 만들어야겠다고 생각했다”고 돌아봤다.

누나는 딘딘에게 “네가 유학을 떠난 뒤 친구들에게 ‘엄마가 너무 젊어지셨다’고 연락이 왔다”며 “노화의 원인이 너였던 거다. 내가 희생해서 엄마가 젊어진 것”이라고 말해 웃음을 자아냈다.

