영포티 김부장이 20대 신입을 답답해하는 이유 “모든 지표서 전 세대보다 낮은 성과”

‘영포티’ 남녀의 전형적인 패션을 표현한 인공지능(AI) 이미지

디지털 환경에서 성장한 Z세대는 이전 세대보다 학업 성취도와 주요 인지 능력 전반에서 낮은 성과를 보였다는 연구 결과가 나왔다.

앞선 7일(현지시간) 뉴욕포스트에 따르면 미국 신경과학자 재러드 쿠니 호바스 박사는 미 의회 증언에서 “1997~2010년생으로 분류되는 Z세대는 표준화 학업 평가에서 바로 앞선 세대보다 낮은 점수를 기록한 최초의 세대”라고 밝혔다.

이어 “Z세대는 주의력과 기억력, 문해력, 수리력, 실행기능, 전반적인 지능(IQ) 등 거의 모든 주요 인지 지표에서 이전 세대보다 낮은 성과를 보였다”고 설명했다.

반면 “자신의 학습 능력을 실제보다 높게 인식하는 경향도 함께 나타난다”고 지적했다.

호바스 박사는 이런 현상의 핵심 원인으로 '지속적인 스크린 노출'을 지목했다. Z세대는 처음으로 어린 시절부터 스마트폰과 태블릿, 노트북 등 디지털 기기에 상시 노출된 세대라는 점에서 학습 환경 자체가 근본적으로 달라졌다는 것이다.

Z세대는 스마트폰, 테블릿PC 영향으로 TV보다 유튜브와 숏폼(Short-form) 등 검증되지 않고 쉽게 소비할 수 있는 콘텐츠에 익숙하고 특히 텍스트보다 영상과 이미지를 선호하는 경향을 보인다.

그는 “청소년이 깨어 있는 시간의 절반가량을 화면을 바라보는 데 쓰고 있다”며 “인간은 본래 다른 사람과의 상호작용, 깊이 있는 학습을 통해 배우도록 설계돼 있다. 요약 정보와 짧은 영상 위주의 학습은 이를 대체할 수 없다”고 우려했다.

이어 “교실 밖에서 학생들이 틱톡과 스냅챗 등 사회관계망서비스(SNS)를 이용하며 고전 문학이나 학습 내용을 요약본으로 소비하는 일이 일상이 됐다”고 설명했다.

그러면서 “기술에 반대하는 것이 아니라 학습의 엄격함과 밀도를 회복해야 한다는 것”이라며 “학생들의 교실 내 스크린 사용 시간을 줄이고 다시 책을 펼쳐 깊이 읽고 공부하는 환경으로 돌아갈 필요가 있다”고 강조했다.

호바스 박사에 따르면 세대별 인지 발달 능력은 1800년대 후반부터 측정해 왔다. 인지 발달 능력은 그동안 모든 세대가 부모 세대보다 더 높은 성과를 보여 온 것으로 전해졌다.

그러나 Z세대는 그 흐름이 처음으로 꺾였고 이 같은 현상이 미국에만 국한된 문제가 아니라는 게 그의 주장이다.

그는 “80개국의 학업 성취 데이터를 살펴보면 학교 현장에 디지털 기술이 광범위하게 도입된 이후 학업 성과가 유의미하게 하락하는 경향이 나타난다”며 “교육 현장에 기술이 들어올수록 학습 성과가 오히려 떨어진다는 사례가 반복되고 있다”고 밝혔다.

그는 교육환경에서 디지털 기기 사용을 줄이고 다음 세대인 알파세대를 위해 더 나은 학습 환경을 마련해야 한다고 목소리를 높였다.

