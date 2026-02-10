한화에어로스페이스-KAI, KF-21 무장 공동개발 나선다

한화에어로스페이스와 한국항공우주산업(KAI)이 국산 항공기에 장착할 장거리 공대공 미사일 등 항공 무장의 국산화 개발을 위해 상호 협력하기로 했다.
개발을 위한 협력과 더불어 KF-21, FA-50 등 항공기와 항공무장 수출 확대를 위한 공동 마케팅도 추진하기로 했다.
한화에어로스페이스는 KAI와 9일(현지시간) 사우디아라비아 리야드에서 열린 제3회 세계방산전시회(WDS)를 계기로 ‘항공무장 사업협력 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.
한화 부스에서 열린 MOU 체결식에는 손재일 한화에어로스페이스 대표이사, 차재병 KAI 대표이사 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.
이번 MOU를 통해 두 회사는 KF-21, FA-50 항공기 플랫폼에 항공 무장을 체계통합하기 위한 협력과 항공기 및 항공무장 수출을 위한 공동 마케팅 추진에 대해 합의했다.
양사는 국방과학연구소(ADD)가 주도하는 항공무장 개발 사업을 안정적으로 수행해 글로벌 톱-티어(Top-Tier) 수준의 기술력을 확보한다는 계획이다.
한화에어로스페이스는 항공무장 기술의 정점에 있는 덕티드 고체 램제트 엔진 기반의 장거리 공대공, 초음속 공대지·공대함 미사일 등 ADD 주관 선행연구를 수행해온 바 있다.
