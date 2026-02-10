인천항만공사, 지상 3층 스마트 물류센터 개장… 운영 효율성 향상

인천항 내 스마트 공동물류센터가 본격 가동된다. 물류 작업시간 감소 등 여러 효율성 향상이 기대된다. 인천항만공사는 10일 해양수산부와 현지에서 개장식을 열어 본격적인 운영에 돌입했다고 밝혔다.

스마트 물류센터는 인천 송도국제도시 아암물류2단지에 지상 3층, 연면적 1만9085㎡ 규모로 건립됐다. 총 382억원의 사업비가 들었다. 이곳에는 스마트 로봇, 사물인터넷(IoT) 센서 등을 활용한 화물 입·출고 및 보관 자동화 기능이 갖춰졌다.

인천항 스마트 물류센터에서 자동이송장비(AMR)를 이용해서 화물을 운반하고 있다.

또한 인공지능(AI)을 이용한 빅데이터 기반 분석으로 화물의 실시간 재고 관리와 고객 수요 사전 예측 등이 가능하다. 기존 물류센터 대비 작업시간과 화물처리 오류율이 약 10∼20% 감소하고, 생산성과 공간 활용도는 최대 30%까지 증가함에 따라 20% 이상 운영비용 절감이 기대된다.

이번 성과 같이 정부·공공기관이 물류센터를 직접 조성해 공급할 땐 높은 초기 비용과 투자자금 조달에 대한 중소기업의 부담이 크게 줄어든다. 동시에 물량 50% 이상은 중기 화물을 처리하도록 해 중소형 수출입 화주의 물류비 부담을 낮추는 효과도 얻을 전망이다.

이경규 인천항만공사 사장은 “스마트 기술이 물류산업의 새로운 기준을 변화시키는 시점에 공동물류센터가 중소형 기업 경쟁력 향상으로 이어지길 바란다”며 “항만배후단지를 비롯한 인천항 전반에 상생의 가치를 기반으로 도약하겠다”고 말했다.

