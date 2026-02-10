배우 메구 "본격 연기 행보"…복고美 가득한 씨네 21 화보 공개

배우 메구. 씨네21

모델 겸 배우 메구가 영화 전문지 '씨네21' 화보에서 독보적인 아우라를 발산했다.

씨네 21은 최근 CJ ENM·한국예술종합학교 영상원 30주년 기념 합작 프로젝트 '당신이 영화를 그만두면 안 되는 30가지 이유' 중 영화 '서른을 구하라'에서 여 주인공으로 열연한 메구의 화보 사진을 공개했다.

화보 속 메구는 하얀 펀칭과 박음질이 포인트로 된 검은 원피스를 입고 고전미 넘치는 독특한 무드를 자아냈다.

또한, 그녀는 모델 출신다운 완벽한 포즈와 배우로서 깊이 있는 눈빛도 함께 담아냈다.

이번 화보는 메구가 주연을 맡았던 영화 '서른을 구하라'(박다빈 감독)에서 몽환적이고 미스테리한 캐릭터의 연장선상에서 진행됐다.

화보에서 메구는 절제된 표정 속 복합적인 감정을 담아내며, 단순히 예쁜 얼굴을 넘어 '스크린이 원하는' 매력적인 얼굴의 소유자임을 여실히 드러냈다.

메구가 주연으로 활약한 작품 '서른을 구하라'는 한예종 영상원 30주년을 기념해 CJ ENM과 협업한 옴니버스 프로젝트 중 2막 ‘심연’의 주요 에피소드다. 메구는 극 중 자살을 하려던 밤 미지의 남자 '서른'을 만나 삶의 의미를 되찾는 인물 '온다' 역을 맡았다.

메구의 소속사 엘컴퍼니는 "메구는 모델로서 쌓아온 감각적인 비주얼에 배우로서의 진지한 태도와 몰입력을 두루 갖춘 아티스트"라며, "이번 한예종 30주년 프로젝트와 씨네21 화보를 기점으로 본격적인 연기 행보를 이어갈 예정이니 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.

한편, 메구는 구교환의 연인이기도 한 이옥섭 감독의 단편 영화 '러브빌런'(2022)에서 구교환과 헤어짐을 앞둔 연인 '메구' 역을 소화하며, '구교환의 그녀'로 강렬한 인상을 남긴 바 있다.

