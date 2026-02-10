'결혼 8년차' 허안나, "즐겨보자" 43세에 첫 시험관 시술

허안나가 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 ‘43세 첫 시험관 임신할 수 있을까?’라는 썸네일의 릴스를 게재했다. 허안나 SNS

방송인 허안나가 임신을 위해 시험관 시술에 도전했다.

지난 9일 허안나는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 ‘43세 첫 시험관 임신할 수 있을까?’라는 썸네일의 릴스를 게재했다.

영상에서 허안나는 ‘배꼽 및 3cm가 얼마나 아래인지 아는 사람?’이라며 자신의 배를 주물렀다. 주사 맞기 전부터 배가 부풀어 있다고 유쾌한 모습을 보이며 무서운 마음을 진정했다.

허안나가 ‘43세 첫 시험관 임신할 수 있을까?’라는 썸네일의 릴스에서 난임병원에 가는 일상을 담았다. 허안나 SNS

이어 난임병원에 방문하는 일상과, 수소 캡슐을 먹는 루틴을 담았다.

처음 난임병원에 방문한 허안나는 남편과 동행해 진찰 받았다.

영상에는 ‘43세 첫 시험관 시술을 했다’며 ‘시험관 한다고 스토리 올리니까 친구들 동생들 친한 수락이들 할 거 없이 몰랐는데 시험관 하고 있는 중이라고 연락이 많이 오더라’고 덧붙였다.

시험관으로 고생하는 사람들이 많다고 깨달은 그는 ‘저도 이렇게 씩씩하게 하고 있어요’라고 힘을 주고 싶어 영상으로 제작했다고.

마지막으로 그는 ‘힘이 될 진 모르겠지만 저랑 같이 울고 웃으며 힘든 과정을 조금은 재밌게 즐겨보자’고 전했다. 또 ‘나랑 같이 시험관 할 사람?!’이라는 모집글로 유쾌하게 마무리했다.

허안나는 1984년 11월생으로 현재 만 41세이며, 세는 나이로는 43세다. 2009년 KBS 24기 공채 개그맨으로 데뷔해 KBS2 ‘개그콘서트’ 등을 통해 얼굴을 알렸고, 개그맨 출신 오경주와 2012년부터 교제를 이어오다 7년간의 연애 끝에 2019년 결혼했다.

