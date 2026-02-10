‘잠긴 매물’ 풀겠다는 李 대통령…“서울 4만2500호는 결코 적은 물량 아냐”

이재명 대통령이 다주택자에 이어 이번에는 임대사업자들을 향한 압박 수위를 높이고 나섰다.
이 대통령은 10일 임대사업자들 주택 매각의 시장 영향이 미미할 것이라는 취지 언론 보도를 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 공유한 후, “매물로 나오면 집값 안정 효과가 미지수일 것 같지는 않다”고 자신감을 내비쳤다.
이 대통령이 공유한 기사는 2024년 기준 전국 민간임대주택 중 아파트 비중이 16%에 불과하고, 그 중 서울 물량은 4만2500호 정도라고 언급했다. 이와 함께 임대사업자를 몰아세우는 정부 기조를 비판하는 임대인 단체와 학계의 지적도 담았다.
앞서 이 대통령은 지난 9일 “임대사업자 등록만으로 집을 무한정 사 모을 수 있는 구조는 비정상적”이라며, 임대 의무 기간이 끝난 등록임대주택은 일반 주택과 동일한 세제를 적용하는 것이 공평하다는 취지의 주장을 강조한 바 있다.
이 대통령의 반응은 기사에서 제시된 수치 자체는 부정하지 않으면서도, 그 데이터를 해석하는 관점 차이를 부각한 것으로 보인다.
기사에서 사용된 ‘그치고’나 ‘정도가’ 표현 속에 물량 과소평가 의도가 담겼다는 지적이다. 서울 시내 아파트 4만여 세대는 시장의 수급 균형을 뒤흔들 수 있는 결코 적지 않은 물량이며, 잠겨 있던 물량이 다주택자 양도소득세 중과를 피해 시장에 쏟아지면 하향 안정 효과를 낼 수 있다는 판단으로 보인다.
이 대통령의 메시지는 기득권화된 임대사업자의 특혜를 회수함으로써 부동산 시장의 왜곡을 바로잡겠다는 강력한 정책 의지의 표현으로도 풀이된다. 공평과 ‘매물 유도’로 서울 집값 문제를 해결하겠다는 정면 돌파 의지를 재확인한 셈이다.
