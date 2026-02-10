‘버스커버스커 원년 멤버’ 박경구, 지난 7일 38세 나이로 사망

사진=박경구 SNS

밴드 '얼지니티' 박경구(38)가 세상을 떠났다. 그는 싱어송라이터 장범준이 이끌었던 밴드 '버스커버스커'의 버스킹 시절을 함께 한 원년 멤버다.

박경구 사촌동생은 7일 고인의 SNS를 통해 "아직도 믿기지 않는 마음이지만 가족들을 대신해 부고를 전한다"고 밝혔다.

그러면서 "형의 마지막 가는 길에 따뜻한 마음으로 함께 해주시면 감사하겠다"고 덧붙였다. 고인의 사인은 공개되지 않았다.

박경구는 버스커버스커 초창기 음악적 색깔을 구축하는 데 공헌했다. 히트곡 '어려운 여자'를 비롯 '사랑이란 말이 어울리는 사람', '신풍역 2번출구 블루스' 등의 작사·작곡·편곡을 함께 했다.

박경구는 또한 장범준 솔로 2집에 실린 '홍대와 건대 사이'의 작사·작곡가다. 장범준의 솔로 1집에도 힘을 보탰다.

장범준과 계속 친분을 유지해왔다. 장범준은 9일 자신의 유튜브 채널에 '박경구 베스트 클립(Best Live Clip)'이라는 제목의 영상을 친구를 추모했다.

팬들 사이에선 장범준이 지난해 3월 '장범준 4집'(찌질의 역사)를 발매할 당시 "경구의 건강을 기원한다"는 글을 올린 사연이 회자되고 있다．

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지