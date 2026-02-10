“여자 친구 생일인데 축하한다고 써줘”…‘제미나이’, “재미나네” [수민이가 궁금해요]

구글이 만든 생성형 AI 제미나이가 국내 시장에서 가파른 상승세를 타며 월간 이용자 10만 명선을 처음 돌파했다. 챗GPT 독주에 제미나이가 빠른 속도로 이용자 기반을 확대하고 있다는 평가다.

10일 데이터 테크 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 올해 1월 기준 제미나이의 국내 월간 활성 이용자(MAU) 수는 12만3647명으로 집계됐다.

스마트폰에 탑재된 구글 AI '제미나이'를 시연하는 모습. 사진=뉴스1

이는 지난해 1월(7240명) 대비 약 17배 급증한 수치다. 제미나이 서비스 출시후 월간 최고 기록이다. 전달(9만4760명)보다도 약 3만명 늘며 30.5% 증가율을 보였다.

제미나이 앱 이용의 경우 구글 앱 일부로 실행되는 사례도 있는 만큼 실제 MAU는 이보다 더 높을 가능성도 있다.

같은 기간 MAU 1위는 챗GPT로, 1429만9545명으로 나타났다. 전달(1384만3717명)보다는 3.3% 상승한 수치지만, 증가율만 놓고 보면 제미나이가 더 높았다.

그 뒤를 이어 에이닷(138만6537건), 퍼플렉시티(73만1318건), 그록(Grok.72만1293건) 순으로 MAU가 많았다.

제미나이는 신규 앱 설치 건수에서도 두드러진 성장세를 보였다.

지난 1월 제미나이 신규 설치 건수는 전달보다 약 7만7000 건 가량 늘어난 45만8901건으로, 챗GPT(77만6297건)에 이어 2위에 올랐다.

챗GPT의 신규 설치 건수가 전달(89만9908건)보다 감소한 것과는 대조적인 흐름이다.

제미나이 신규 앱 설치량은 작년 4월만 해도 6만9000건에 머물렀지만 꾸준히 상향 곡선을 그리며 지난달에는 그록(22만7982건), 에이닷(6만2850건), 퍼플렉시티(5만6304건)를 앞섰다.

업계에서는 지금은 국내 AI 시장에서 챗GPT 독주 시대가 펼쳐지고 있지만 제미나이가 빠른 속도로 이용자 기반을 확대하고 있는 점에 주목하고 있다.

이에 따라 장기적으로는 챗GPT와 제미나이가 ‘AI 2강’ 체제를 형성하고 나머지는 다약으로 분류될 가능성이 거론되고 있다.

올해 1월 기준 제미나이의 국내 월간 활성 이용자(MAU) 수는 12만3647명으로 국내 시장에서 가파른 상승세를 타며 월간 이용자 10만 명선을 처음 돌파했다. 구글의 생성형AI 제미나이(Gemini) 생성 이미지

한편 구글은 지난해 역대 최대 매출을 기록했다. 인공지능(AI) 모델 제미나이를 자사 서비스에 도입하며 실적을 개선한 영향이 크다.

구글 모회사 알파벳은 4일(현지시간) 지난 4분기 매출이 전년 동기 대비 18% 증가한 1138억 3000만달러를 기록했다고 발표했다. 런던증권거래소(LSEG) 전망치(1114억달러)를 웃도는 실적이다. 지난해 총 매출은 4030억 달러로 설립 이후 역대 최대치를 찍었다.

피차이 CEO는 “제미나이3가 주요 이정표가 됐으며 우리는 강한 추진력을 확보했다”며 “제미나이 앱의 월간활성사용자(MAU)는 7억5000만명 이상으로 성장했다”고 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지