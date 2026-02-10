“우산 챙기세요” 전국 대부분 눈·비…빙판 주의 [오늘날씨]

한 시민의 우산에 빗방울이 맺혀있다. 뉴시스

화요일인 10일은 전국 대부분 지역에 비나 눈이 내리겠다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 -1.9도, 인천 -0.4도, 수원 -3.4도, 춘천 -7.1도, 강릉 4.1도, 청주 -3.0도, 대전 -2.9도, 전주 -1.5도, 광주 -0.6도, 제주 5.6도, 대구 -2.1도, 부산 4.7도, 울산 0.5도, 창원 0.1도 등이다.

낮 최고기온은 서울 4도, 인천 3도, 수원 5도, 춘천 3도, 강릉 8도, 청주 6도, 대전 7도, 전주 6도, 광주 7도, 대구 8도, 부산 8도, 제주 12도 등으로 예상된다.

오전부터 전남권과 제주도에서 눈이나 비가 내리기 시작해 서울·인천·경기 북부와 강원 북부 내륙·산지, 충남권, 전북, 경남권으로 점차 확대되겠다. 오후부터는 강원 동해안과 경북 북부 동해안을 제외한 전국 대부분 지역에서 이어지겠다.

10~11일 예상 강수량은 제주도 5~15㎜, 전라권 5~10㎜, 충청권과 경남 5㎜ 안팎, 강원 내륙·산지와 경북 북부 동해안을 제외한 대구·경북 5㎜ 미만이다. 10일 하루 부산·울산은 5㎜ 안팎, 인천과 서해5도는 5㎜ 미만의 강수가 예보됐다.

10~11일 이틀간 제주도 산지는 2~7㎝(해발고도 1500ｍ 이상 많은 곳 10㎝ 이상), 강원 북부 내륙·산지와 전북 동부는 1~5㎝의 눈이 예보됐다. 예상 적설량은 경기 북부·남동부와 강원 중·남부 내륙·산지, 충북, 경남 서부 내륙 1~3㎝, 대전·세종·충남 내륙과 광주·전남 1㎝ 안팎, 전북 서부 1㎝ 미만이다.

내륙을 중심으로 지상 부근 기온이 낮아 도로가 매우 미끄러운 곳이 많겠으니, 차량 운행 시 안전거리를 확보하고 감속 운행해야 한다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국이 ‘좋음’~‘보통’ 수준으로 예상된다. 다만 서울과 경기 북부, 경기 남부는 늦은 밤에 ‘나쁨’ 수준을 보이겠다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지