서왕진 “국힘, 극우 내란선동 싱크탱크… 해산해야”

조국혁신당이 국민의힘을 ‘극우 내란선동 싱크탱크’라며 정당해산심판 청구를 법무부에 촉구했다.

서왕진 조국혁신당 원내대표가 9일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 제432회국회(임시회) 제4차 본회의에서 비교섭단체 대표연설을 하고 있다. 뉴시스

혁신당 서왕진 원내대표는 9일 국회 본회의장에서 비교섭단체 대표연설자로 올라 “국민의힘의 내란 비호, 공무집행방해, 내란 미화, 극단적 선동 등 행태는 헌법 제8조 4항에 따른 위헌정당 기준을 충족한다”며 “혁신당은 지난해 두 차례에 걸쳐 위와 같은 취지의 진정을 법무부에 제기했고 국민의힘 정당해산심판 청구 촉구 결의안도 제출했다”면서 이같이 밝혔다. 서 원내대표는 “국민의힘은 당대표급 평당원인 극우 유튜버 ‘좌(左)한길-우(右)성국’을 앞세운 극우 내란 선동 싱크탱크로 진화하고 있다”고 비판했다.



서 원내대표는 혁신당 3대 개혁 과제로 검찰·사법개혁, 정치개혁, 사회권 선진국을 표방하는 부동산 개혁을 다시 강조했다. 그러면서 “국가의 확고한 약속으로 못박기 위해서는 ‘제7공화국 개헌’으로 나아가야 한다”며 “이번 6·3 지방선거에서 지방분권 개헌 국민투표를 동시에 실시하자”고 제안했다. 서 원내대표는 우원식 국회의장과 더불어민주당을 향해 “국민투표법 개정을 시작으로 하는 제7공화국 개헌 논의를 위해 개헌특별위원회를 구성해 달라”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지